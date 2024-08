Laura Bozzo reacciona a las cirugías de Ninel Conde

Laura Bozzo fue captada en el aeropuerto de Ciudad de México, poco antes de que viajara a Perú para hacerse una operación en su rodilla y también someterse a algunos arreglos estéticos.

En una entrevista con varios medios, publicada por el programa La Mesa Caliente, la conductora peruana de televisión habló de este tema. “Es una infiltración que me tengo que hacer en la rodilla, pero no tengo ningún problema grave ni de salud, ni de nada, bueno, sí tengo un problema grave: la cara de momia. Entonces también me voy a jalar con hilos la cara”.

Después de hablar de esto, el reportero le preguntó a la ‘abogada de los pobres’, como también es conocida, sobre Ninel Conde, quien en los últimos días ha llamado la atención por cómo luce su rostro.

Ante la pregunta, la famosa contestó: “A mí sí ese tipo de cirugías que te cambian la cara, como la que se ha hecho Ninel, se le ve regia y todo, pero a mí no me gusta porque yo no quiero parecer de 30 años”.

Otra de las cosas de las que habló Laura Bozzo fue de Niurka Marcos, quien hace poco empezó una relación con un hombre más joven que ella, algo que le parece positivo a la peruana: “Que lo disfrute, pero que esta es viejita que está acá para algunas cosas, pero para otras jovencita, jamás meterá en su cama a nada ni nadie que no sea un perro. Ahora estoy para un viejo que me apapache”.

Estas declaraciones fueron analizadas en el programa La Mesa Caliente y consideraron positivo que Laura Bozzo siempre hable con sinceridad.

Ya hace unas semanas respondía en El Gordo y la Flaca a quienes la critican por su edad: “Me río de los que me dicen la momia, la fea, la espantosa, la ridícula, ah, yo soy feliz así y adoro como me veo, me encanta y la verdad no voy a caer en esa estupidez muy de América, porque en Europa no es así, en Argentina tampoco, no se sientan viejos, salgan a la calle y luchen”.

