Colombiano José Quintana alarga su mala racha de salidas con los Mets

La noche del martes los New York Mets perdieron ante los Baltimore Orioles en el Citi Field con pizarra de 9-5. Para el equipo neoyorquino el colombiano José Quintana fue el encargado de abrir el encuentro y terminó con labor de cinco innings recibiendo siete carreras limpias.

Esta derrota para Quintana alarga una pésima racha de salidas con los Mets. La cual se prolonga con tres derrotas en las últimas cuatro salidas con el equipo de Queens para una efectividad de 8.27 en el mes de agosto.

Y es que en solo 20.2 innings lanzados en el mes de agosto, Quintana ha recibido 19 carreras; ha dado 12 boletos, recibió cuatro cuadrangulares y se llevó tres derrotas.

José Quintana lleva foja de 6-9 en lo que va de temporada. Crédito: Jeff Roberson | AP

Este mal momento para Quintana despierta las alarmas sobre su estado físico. Sin embargo, el manager Carlos Mendoza aclaró que el lanzador zurdo está actualmente al 100%.

“Obviamente en la fecha en la que estamos en el calendario, en agosto, él se lesionó mucho el año pasado, pero físicamente se siente bien. Él sigue cumpliendo con todos los requisitos, en cuanto a fuerza y ​​todas las cosas que hacemos en la sala de entrenamiento. Creo que simplemente no está ejecutando bien. Como dije, hay muchas cosas sucediendo, pero físicamente está bien”, argumentó el timonel venezolano.

Por otro lado, se le consultó al manager de los Mets si este mal momento de Quintana podría resultar en un movimiento desde el quinteto abridor al bullpen. Pero Mendoza volvió a ser tajante y reiterar que el colombiano seguirá en la rotación.

“No hemos llegado a ese punto. Ahora mismo está en nuestra rotación y lo vamos a necesitar”, dijo Mendoza sobre un hipotético movimiento de Quintana al bullpen.

La frustración de Quintana

El propio José Quintana habló para SNY luego del encuentro ante los Orioles y expresó su frustración por la mala actuación que tuvo en la lomita, la cual le costó la derrota a los Mets en casa.

“Es difícil, siempre es difícil tener aperturas como esa. Es frustrante. He tenido problemas en las últimas dos aperturas y no he lanzado bien. Pero sé que puedo hacerlo la próxima vez y lanzar bien y poner a mi equipo en una mejor posición para ganar los juegos. Permitir tantas carreras no es bueno”, analizó el lanzador.

