Mariana Echeverría pide disculpas en ‘Hoy’ por comentarios en La Casa de los Famosos México

Mariana Echeverría ofreció una disculpa pública en el programa “Hoy” tras la controversia generada por los comentarios que realizó mientras participaba en La Casa de los Famosos México.

Durante su estancia en el reality show, Echeverría aseguró a sus compañeros de cuarto que Arath de la Torre se aislaba en el programa debido a la mala relación que tiene con las presentadoras de “Hoy”.

Tras ser eliminada, la comediante acudió a una entrevista al matutino de Televisa, donde no dudó en ofrecer disculpas a sus colegas por hablar sin fundamentos. Echeverría enfrentó a las conductoras Andrea Legarreta y Andrea Escalona.

“Di por hecho cosas que no tenían fundamento. Ofrecí una disculpa (en redes) y la vuelvo a ofrecer ahora por hacer cosas sin el fundamento de ser verídica la cosa“, dijo.

La disculpa de Echeverría fue bien recibida por Andrea Legarreta, mientras que Andrea Escalona le dejó en claro que ella nunca se ha peleado con Arath de la Torre, pues lo considera su amigo y es una de las personas que más admira.

“¿Te digo algo? Si a alguien quiero, admiro, respeto, que es mi amigo, es amigo del Tenorio, que estuvo en la muerte de mi mamá, que estuvo en el nacimiento de mi hijo, si hay alguien con quien tengo una relación estrecha de cariño y que siempre he estado con él, es Arath de la Torre. Te lo digo de frente“, dijo Andrea Escalona.

Ante esto, Mariana volvió a pedir disculpas frente a las conductoras y dijo que siempre que iba a “Hoy” había dado por hecho cosas que percibía sin fundamento.

“Te pido disculpas porque hablé sin fundamento, me equivoqué y al final no es motivo de pelear, se dicen muchas cosas, no es cuestión de pelear, ni de arrancar cabezas, sino de concientizar, dar la cara y decir: ‘la regué y aquí estoy’. Ni me voy a victimizar, ni lo voy a justificar. Voy a aprender“, finalizó.

Durante la entrevista, Andrea Legarreta también aprovechó para cuestionar a Mariana sobre los fuertes y crueles comentarios que hizo de Briggitte Bozzo.

“Yo quiero hablar contigo como mamá, como mujer… pasaron muchos momentos que generaron indignación en todos de tu trato hacía Briggitte principalmente, que nosotros que la vemos como una chavita y fueron comentarios, lo voy a decir, fueron comentarios crueles, innecesarios, injustos, ¿tú cómo te sientes con eso?”, expresó Legarreta.

“Yo hablé con ella allá adentro cuando me lo hizo saber con esta súper pelea que pasó. Hablé con ella, le dije ‘perdón si en algún momento te hice daño, no fue mi intención, es un juego de competencia’. A partir de ahí tuve una plática con una psicóloga y me dijo ‘trata de mantener el margen porque están en una casa donde hay 13 personalidades diferentes donde todos quieren ganar…’. Yo traía una coraza para no ser débil y a lo mejor la jugué mal, ya vi los videos, ya ofrecí disculpas, cuando salga otra vez lo voy a hacer“, respondió Mariana.

Esta intervención en “Hoy” marca un intento por parte de Mariana Echeverría de enmendar sus errores y recuperar la confianza de sus seguidores, reafirmando su compromiso con el respeto y la buena conducta tanto en su vida personal como profesional.

Sigue leyendo:

· Mariana Echeverría fue eliminada de La Casa de los Famosos México

· Ricardo Peralta llora luego de que Arath de la Torre le dijo: “Tú no es Wendy Guevara”

· La Casa de los Famosos México: Mariana pelea con Briggitte por un mago