Aprueban la venta del catálogo musical de Michael Jackson a Sony

El catálogo musical del legendario cantante Michael Jackson podría convertirse en propiedad de la empresa Sony Music Group en poco tiempo luego de que un tribunal de apelaciones de California diera luz verde a la transacción.

El fallo, el cual fue emitido el pasado 21 de agosto y difundido por el medio The Hollywood Reporter, dejó de lado la demanda interpuesta por la madre del intérprete de “Thriller”, Katherine Jackson, quien aseguró que la venta no respetaba los deseos de su hijo.

Aunado a lo anterior, la madre de Michael también reveló su oposición a la venta debido a que el también bailarín buscaba que el catálogo aumentara su valor, con el paso del tiempo, mientras se mantuviera dentro de la familia.

Se reveló que Michael Jackson tenía una deuda de más de $500 millones de dólares al momento de su muerte. Crédito: Mezcalent

¿En cuánto se comprará el catálogo de Michael Jackson?

A pesar de las apelaciones de Katherine Jackson, el tribunal californiano concluyó que los albaceas del cantante, John McClain y John Branca no violaron los términos del testamento de Jackson, por lo que se continuará con el proceso de compra por parte de Sony.

Michael Jackson otorgó a los ejecutores amplios poderes de venta, sin excepción para los activos específicos en cuestión en este caso”. Tribunal de Los Ángeles

Por lo anterior, y de acuerdo con The Hollywood Reporter, el precio por el repertorio musical de Jackson podría situarse entre los $1,200 y $1,500 millones de dólares, convirtiéndose en el catálogo más caro de la historia.

La misma empresa estadounidense pagó cerca de $600 millones de dólares por el 50% de los derechos musicales del cantante. Sin embargo, y a espera de la finalización de la transacción entre Sony y los albaceas de Michael Jackson, la compañía mantiene el récord de la mayor cantidad de dinero pagada por un repertorio: $1,270 millones de dólares por el catálogo de Queen en junio pasado.

Previo a la reciente decisión de la corte de Los Ángeles, diversos medios revelaron que el cantante estadounidense, al momento de su muerte, tenía una deuda de más de $500 millones de dólares.

Según lo mencionado, los acreedores de Jackson habían presentado más de 65 reclamaciones contra el intérprete de “Beat It”, lo que ocasionó una serie de litigios adicionales. Respecto a la razón por la que el artista norteamericano se había visto envuelto en esta clase de complicaciones financieras, se mencionó que Jackson solía llevar a cabo gastos excesivos además de invertir grandes sumas de dinero en su gira “This Is It”, la cual no pudo llevar a cabo debido a su fallecimiento en 2009.

La primera cinta biográfica de Michael Jackson, protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson, saldrá a la luz el próximo 18 de abril de 2025.

