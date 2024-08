Crisis entre Jennifer López y Ben Affleck habría iniciado en su luna de miel

Luego de que se revelara que Jennifer López presentó una solicitud de divorcio de Ben Affleck, el pasado 20 de agosto ante una corte de Los Ángeles, una fuente cercana a la aún pareja difundió lo que podría considerarse como el inicio de los problemas entre los actores.

De acuerdo con lo divulgado por el medio Page Six, gracias al insider, Ben Affleck habría sido el primero en mostrar diversas molestias en la relación debido al asedio de los paparazzis durante su luna de miel, celebrada en el Lago Como, en Italia, en 2022.

Según lo mencionado, el intérprete de “Batman vs Superman” no estaba de acuerdo con que fuera fotografiado y seguido por decenas de personas mientras intentaba descansar o salir a pasear.

No estaba contento con que los paparazzis los siguieran. Ella es una superestrella internacional y él actuó como si fuera una sorpresa que los siguieran” Fuente cercana a Ben Affleck y Jennifer López

🎥| Jennifer Lopez and Ben Affleck on their honeymoon in Italy! (August 26, 2022) pic.twitter.com/SqKczlJrBV — Bennifer Updates (@BenniferUpdates) August 29, 2022

Los paparazzis cambiaron el humor de Ben Affleck

Dentro de la misma información, también se mencionó que conforme los días pasaban, Ben se sentía más incomodo y enojado, por lo que dejó de hablarle a la nacida en El Bronx durante su luna de miel: “Apenas se hablaban durante lo que se suponía que sería el momento más feliz de su vida”.

La molestia de Affleck pudo haber incrementado en días posteriores a su luna de miel debido a que en redes sociales se difundieron una diversidad de imágenes del actor durmiendo y descansando sobre la superficie de un bote, ocasionando que se convirtiera en objeto de burlas por decenas de usuarios.

Jennifer Lopez and Ben Affleck enjoy a boat ride during honeymoon in Italy pic.twitter.com/yGYu1orHHs — Bennifer Updates (@BenniferUpdates) August 24, 2022

Respecto a la actitud de López durante este periodo, la misma fuente no reveló mayor información. Sin embargo, y tomando en cuenta revelaciones previas, en donde la cantante ha sido señalada, incluso, de montar escenarios para ser capturada por los paparazzis, se podría considerar que la intérprete de “On The Floor” no tenía inconveniente en ser asediada por los fotógrafos.

Anteriormente, y gracias a otras fuentes cercanas a la pareja, se ha señalado que la también actriz suele rodearse de un gran número de personas como asistentes, estilistas, entrenadores, entre otros profesionales, debido a la forma en la que lleva su carrera, algo que habría molestado aún más a Affleck.

Jennifer López y Ben Affleck: a un paso de la separación

Luego de la revelación de la petición de divorcio de López, también se informó que la cantante no presentó el rumoreado acuerdo prenupcial que supuestamente firmaron al casarse en 2022. Aunado a lo anterior, se mencionó que JLo no solicitó el recurso de la manutención, por lo que también habría exigido que su esposo no se le concediera el mismo concepto.

Hasta el momento, Ben Affleck no ha revelado o mostrado información oficial respecto a esta noticia y las acciones que llevará a cabo.

