Divorcio de JLo y Ben Affleck hace discutir a Lili Estefan y Raúl de Molina

En el programa ‘El Gordo y la Flaca’, Raúl de Molina y Lili Estefan hablaron del divorcio de JLo y Ben Affleck y tuvieron algunas diferencias sobre este tema que ha sido de las noticias más relevantes de la semana en el mundo del entretenimiento.

Las diferencias se dieron entre ellos porque no coincidieron en varios aspectos. “Yo pensé y yo me equivoco también, que esto iba a durar mucho más. El problema aquí, Lili, es que son completamente opuestos”.

La cubana-estadounidense, por su parte, afirmó: “Pero los polos opuestos se complementan, habían tenido una relación cuando eran jóvenes que todo el mundo pensó que donde hubo fuego, ahí quedaron buenas cenizas, pero al final esto no pasó”.

Raúl de Molina consideró que el alcoholismo pasó factura al famoso y por eso se divorció de Jennifer Garner y luego, cuando comenzó de nuevo su romance con JLo, considera que le fue difícil retomar con tanta exposición mediática.

“No estoy defendiéndolo a él, pero creo que es muy difícil cuando especialmente dos personas están casadas y son de los más grandes en Hollywood”, comentó.

Lili Estefan cuestionó a su compañero, pues cree que esto no debió ser un problema: “Y el día que decidió buscarla, ¿tú no crees que él sabía eso? ¿Tú no crees que Ben Affleck el día que decidió buscar a JLo sabía, por años, la vida de JLo?”.

El conductor afirmó que para él es entendible que Ben Affleck se sintiera incómodo con la forma en la que se muestra la cantante en redes sociales o en eventos. “Tú sabes lo difícil que es Jennifer López”, aseveró.

Luego de escucharlo, Lili Estefan reconoció que el trabajo de la intérprete de El anillo es admirable, pues de forma constante hace estas publicaciones para mantener a su público atento. “Tú sabes lo difícil que es estar en Instagram, Rauli, mantener a todo el mundo ahí entretenido, crear contenido, todos nos quejamos porque en algún momento nos aburrimos”.

El divorcio de los famosos ha causado cientos de comentarios en las redes, pues se trataba de uno de los matrimonios más destacados en la industria del entretenimiento en los últimos años.

