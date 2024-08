Mariah Carey celebra la “caída” de Jennifer López

La reconocida enemistad entre Mariah Carey y Jennifer López, iniciada desde hace décadas, ha vuelto a avivarse en medio de la crisis artística y matrimonial que sufre la nacida en El Bronx.

Y es que de acuerdo con lo revelado por el medio InTouch, gracias a la información brindada por una fuente cercana a Carey, Mariah está “disfrutando” el mal momento de López luego de que cancelara, hace unos meses, su gira “This Is Me… Now Tour” por “motivos personales”.

De igual manera, y luego de que se revelara la reciente petición de divorcio de López a Ben Affleck, la intérprete de “All I Want For Christmas Is You” estaría buscando sacar “provecho” de todo lo anterior con su regreso a los escenarios.

Ella cree que es el karma el que le está mordiendo el trasero porque no tiene tanto talento como cree y es demasiado arrogante. Para JLo es un gran revés para Mariah tener todos estos planes de conciertos enormes, especialmente porque sabe lo mucho que le ha estado criticando y riéndose de su divorcio” Fuente cercana a Mariah Carey

Mariah Carey sigue de cerca de JLo

De acuerdo con lo mencionado por la misma fuente, la ex esposa de Tommy Mottola “sigue de cerca” a la intérprete de “On The Floor” debido a que cuenta con amigos en común con la artista latina.

Ante esto, la estadounidense tendría mayor motivación para realizar un espectáculo de mayor impacto que lo que podría ofrecer López.

Mariah está muy emocionada de volver a Las Vegas y demostrar que sigue siendo la mejor en lo que se refiere a montar un espectáculo y conseguir ventas de entradas” Fuente cercana a Mariah Carey

Sin embargo, y a pesar del mal momento que vive la ex esposa de Marc Anthony, otra fuente consultada por el medio InTouch reveló que López podría tomar su rivalidad con Mariah Carey como un impulso para retomar su carrera: “Ella espera recuperarse y volver a poner en marcha la gira una vez que todo este lío se calme. Y una gran motivación será enfrentarse a Mariah y competir por su base de fans durante las fiestas. Es difícil creer que esté pensando tan a largo plazo, pero así es JLo, siempre tiene un plan de juego”.

Jennifer López pide el divorcio a Ben Affleck

Fue el pasado 20 de agosto que se reveló, gracias al medio TMZ, que Jennifer López pidió el divorcio a Ben Affleck, de manera oficial, al presentar la documentación correspondiente ante una corte de Los Ángeles.

De igual manera, se mencionó que la intérprete de “Can’t Get Enough” dejó de lado el concepto de manutención, exigiendo que su próximo ex marido también se le impida obtener dicho recurso.

