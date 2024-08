Esposa de Christian Cueva lanza nueva acusación y señala que su hija sufrió maltrato

El caso de agresión de género de Christian Cueva pica y se extiende. En declaraciones a un programa de la televisión peruana, Pamela López reveló más detalles de los maltratos que sufría por parte del futbolista.

Al parecer, los maltratos no eran solo contra ella. También la hijastra del jugador fue afectada. La hija mayor de López sufrió violencia psicológica, de acuerdo con el testimonio que ofreció en el programa de la conductora Magaly Medina.

“La ha maltratado psicológicamente a mi hija ahora último, en su momento se van a presentar esos audios. La trata supermal, la hace llorar. Le recuerda que ella no es su hija, que no es nada ni nadie, que él solamente toda la vida ha tenido tres hijos, que ella no existe. Eso fue lo que a mí me dio valor para poder tomar todas estas decisiones”, reveló.

La todavía esposa del futbolista detalló que su hija tiene relación con su padre biológico, quien se hace cargo de ella. No obstante, Cuevas, sus vejaciones, la habría menospreciado y denigrado con sus hermanastros.

“Christian la conoce a ella desde los siete años. Mucha gente piensa que él adoptó una posición de papá, pero mi hija tiene su papá, el cual es responsable hasta el día de hoy de ella, nunca se desentendió. Con él yo tengo una excelente relación”, agregó.

Pamela López fue pareja de Christian Cueva durante 12 años. En 2023 el jugador dio a conocer un comunicado donde hablaba de su separación. Sin embargo, este lunes la mujer anunció que presentó una denuncia formal por violencia física y psicológica. Incluso llegó a afirmar que teme por su vida.

Junto a su abogada expuso la situación. A través del programa de programa ‘América Hoy’, López mostró imágenes en las que se pueden corroborar las heridas de las agresiones. Incluso se hicieron virales diferentes videos donde ella agrede al jugador y este responde con más violencia.

La denuncia de López se hizo pública al mismo tiempo en que Cueva era presentado como nuevo futbolista del Cienciano y viajaba hacia Lima para disputar un encuentro por el Torneo Clausura de la Liga 1 peruana.

Tras estallar el escándalo, el equipo decidió despedir a Cueva, quien aguardaba desde hace 10 meses por una oportunidad laboral dentro del fútbol.

