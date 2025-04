Hispano murió al caer accidentalmente 15 pisos desde hotel y aterrizar en techo de escuela en Times Sq de Nueva York

Emmanuel Vélez sufrió una caída mortal al vacío desde una altura de 15 pisos por la ventana de un hotel en Times Square y la policía de Nueva York determinó que fue un accidente.

El cuerpo de Vélez fue descubierto poco después de las 6:45 a.m. del sábado 5 de abril en el tejado de la “Escuela Secundaria Jacqueline Kennedy Onassis”, ubicada en 120 west de la calle 46th st, tras caer desde el piso 15 del “45 Times Square Hotel”, según fuentes policiales.

Vélez, de 39 años, se encontraba sin hogar y se alojaba en ese hotel, según las fuentes. Poco después del incidente las autoridades fueron vistas interrogando a una mujer pelirroja en el exterior del edificio, pero no se realizaron arrestos, indicó New York Post.

Unos huéspedes se despertaron sobresaltados y declararon que habían escuchado ruidos extraños provenientes de la habitación de Vélez. “Esta mañana me desperté con un ruido; alguien gritaba”, dijo un turista italiano que se identificó como Davide. “Escuché a una señora… gritando que alguien tenía que regresar…”

Anna Katsrarou, una turista alemana que se alojaba en el piso 14, dijo que oyó lo que parecía una “mesa grande” caer sobre una superficie. “Entonces alguien gritó: ‘¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío!”, y entonces oí a la policía”.

En un caso similar, en febrero un joven de 26 años murió al caer de un rascacielos en Midtown Manhattan cerca de Penn Station y el Madison Square Garden en Nueva York. En julio J. Michael Cline, fundador de la plataforma de venta de entradas de cine Fandango, murió al caer al vacío en un hotel en Midtown Nueva York.

En el verano de 2023 un cadáver fue hallado tras caer desde el techo del lujoso hotel “Mandarin Oriental” frente al Central Park de Nueva York. Días después fue identificado como un adolescente de 17 años que su familia había reportado desaparecido en Nueva Jersey. En 2018 la ex modelo de Playboy Stephanie Adams saltó con su hijo de 7 años de una suite del The Gotham Hotel NY, en medio de una batalla por la custodia del niño con su ex esposo quiropráctico.

