Alfredo Adame no asistió a la boda de uno de sus hijos

Alfredo Adame ha continuado con su postura de distanciamiento hacia sus hijos, Sebastián, Diego y Alejandro, fruto de su relación con Mary Paz Banquells. A pesar de la reciente boda de su primogénito ‘Alejo’ con Natalia Rellen, el actor no estuvo presente en la ceremonia, lo que ha generado comentarios sobre su relación con la familia.

Paz Banquells compartió en su cuenta de Instagram imágenes del evento el 18 de agosto, evidenciando la falta de participación de Alfredo en un momento importante para sus hijos. Este distanciamiento ha sido una constante en la vida de Adame, quien ha rechazado mantener un vínculo cercano con sus descendientes durante varios años.

“Y llegó el gran día contenta, emocionada y orgullosa del gran hombre en que te convertiste, de verte tan profundamente enamorado y feliz. Te amo mi Alejo @arukkusu_bankurusu, que sean muy felices siempre. @natalianellen”, fue el mensaje que acompañó la publicación realizada en el perfil de la red social de la camarita.

“Le hubiera gustado, pero lamentablemente así son las cosas y yo voy a disfrutar al máximo ese momento“, reveló la actriz a ‘Ventaneando’, tras hablar de la especial fecha que recientemente tuvo uno de sus hijos.

Alfredo Adame y las diferencias con sus hijos

Alfredo Adame ha sido conocido por tener una relación tensa con su familia, especialmente con sus hijos, Alejandro, Sebastián y Diego. Después de no haber asistido a la boda de uno de ellos, el actor ha hecho comentarios críticos hacia él y sus hermanos en diversas ocasiones. Esta situación ha generado controversia y opiniones divididas entre sus seguidores y detractores.

“A los otros tres muchachos, que desconocí como mis hijos y desheredé, pues también la mamá se los llevó al despeñadero y, bueno, pues allá ellos. Yo feliz de la vida y sangre no es apego ni es familia”, expresó a ‘Venga la alegría’.

Además, también ofreció declaraciones a ‘De Primera Mano’ para conocer si le habría gustado ir a la ceremonia: “No creo, porque es un momento de felicidad y va a estar toda mi familia, entonces no considero que sea conveniente porque, pues no hay una buena relación“.

