Alfredo Adame sobre su hijo gay: “No me interesa saber nada”

Alfredo Adame ha dejado claro en varias ocasiones que no tiene ninguna relación con sus hijos Diego, Alejandro y Sebastián e incluso ha asegurado que ya los ha olvidado. A pesar de esto, sus hijos han expresado en diversas ocasiones su deseo de tener una reconciliación con su padre, pero hasta el momento no ha habido ningún acercamiento por parte del actor.

En cuanto a su hijo Sebastián, quien ha sido abierto sobre su orientación sexual, Adame ha mostrado su rechazo hacia ello. Durante una entrevista, el actor expresó que no acepta la homosexualidad de su hijo y que no quiere tener ningún tipo de contacto con él.

“No me interesa, no sé (nada de Sebastián). No tengo hijos, solo tengo una hija que se llama Vanessa, nada más. Quiero más a mis perros y no tengo hijos varones, tengo una hija mujer”, comenzó diciendo a los medios de comunicación.

Esta situación ha generado polémica en las redes sociales, con muchos usuarios criticando la actitud de Alfredo, quien no apoya a sus hijos. A pesar de todo, parece que cada uno sigue su propio camino y la posibilidad de una reconciliación en el futuro parece cada vez más lejana.

“Ya no insistan con ese tema, no me interesa escuchar nada, no me interesa saber nada de ese tipo (Sebastián). En mi vida no quiero saber nada de él y no es mi hijo. Miles de gentes se han querido colgar de mí, y termino dándoles patadas en el trasero. Ya no están insistiendo con eso porque les voy a hacer como (Eduardo) Yáñez, me voy a poner en modo Yáñez”, agregó durante la marcha a la que decidió asistir.

Esta postura de Adame ha generado controversia y críticas por parte de la opinión pública, que considera inaceptable la actitud del actor hacia su propio hijo. Muchos han señalado que la orientación sexual de una persona no debe afectar la relación familiar y que es importante aceptar y respetar a los seres queridos tal y como son.

