El café quema grasas y ayuda a adelgazar, pero solo si lo tomas de esta manera

Una de las bebidas más consumidas del mundo es el café, no solo para despertarnos en la mañana, sino porque tiene un componente que ayuda a acelerar el metabolismo: la cafeína.

Además, de ser una bebida reconfortante después de las comidas que aporta beneficios para la digestión y tiene un efecto de llenarnos de energía, se le suma otro beneficio, y es que según un estudio español, el café con cafeína quema grasas y nos puede ayudar a adelgazar.

Los expertos advierten que no se trata de beberlo sin más, ya que hay que tener en cuenta tanto la cantidad como lo que hacemos después. Se trata de una investigación de la Universidad de Granada, que demostró que consumir café antes de hacer ejercicio físico puede propiciar una mayor quema de grasas.

Cómo la cafeína ayuda a quemar grasa

Los estudiosos del departamento de Fisiología de la Universidad de Granada, publicaron los resultados en la revista científica especializada en nutrición Journal of the International Society of Sports Nutritions, en donde explican que la cafeína se consume mucho en el ámbito deportivo, pero no hay mucha literatura científica que avale su uso.

Por eso, el estudio tenía como objetivo descubrir si la cafeína, utilizada de forma regular, podía aumentar rendimiento deportivo en múltiples disciplinas y si era útil para incrementar la pérdida de grasa.

El estudio consistió en evaluar a 15 participantes, varones de 32 años de media. Todos realizaron una prueba de ejercicio en cuatro ocasiones diferentes y en intervalos separados por una semana; luego se le suministró 3 miligramos por kilogramo de cafeína o placebo, tanto a las 8 de la mañana como a las 5 de la tarde.

Los participantes realizaron la prueba deportiva en las cuatro condiciones indicadas en orden aleatorio, con unas horas de ayuno establecidas, acompañados de otras sustancias estimulantes o la realización de ejercicio físico. Todas estas variables fueron consideradas en las mediciones del proceso de oxidación de grasas durante la práctica hechas por los investigadores.

Una vez hechas las pruebas, los investigadores concluyeron que “la ingesta de cierta cantidad de cafeína —unos 3 mg/kg, que suele ser la cantidad presente en una taza de café cargada— en los 30 minutos previos al ejercicio aeróbico favorece la quema de grasas. Esto, dicen, ayuda «de manera notable» a aumentar la oxidación de grasas”, cita La Razón.

Un dato importante que revela el estudio es que si el ejercicio se hace por la tarde, los efectos de la cafeína para perder grasa se notan aún más que en horas vespertinas, que en la mañana, aunque aclara que esto es siempre y cuando las horas de ayuno sean similares.

También recomiendan consumir la cafeína de forma natural como el café sin nada de leche o azúcar. En el caso de las energéticas con cafeína, advierten que no es para nada sano, ya que en su mayoría están sobreazucaradas.

Otro estudio advirtió sobre el efecto negativo por el consumo de café con cafeína antes de realizar ejercicio. Un dato que La Razón, investigó, y lo logró recabar información según la cual “la cantidad de cafeína contenida en dos tazas de café puede limitar la capacidad del cuerpo para incrementar el flujo sanguíneo al corazón durante la actividad física”.

