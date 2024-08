Alofoke habla del presunto video que le filtraron a Yailin La Más Viral

Yailin La Más Viral vuelve a llamar la atención en las redes y los medios. Ahora por un presunto video íntimo que filtraron y que ha comenzado a circular en internet. De este tema habló Santiago Matías, más conocido como Alofoke, quien tuvo fuertes diferencias con la dominicana, sobre todo cuando ella salía con el rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine.

Debido a todo el revuelo que se ha generado, el locutor comentó que siempre supo que las cosas entre la expareja iban a terminar mal.

“Siempre tuve la razón, me la jugué por ti de todas las maneras y tus fanáticos, tú misma, cegada, pensabas que yo estaba asfixiado o enamorado de ti, que dijiste en un vivo, que han sido las mentiras más viles que se han dicho de mí”, afirmó al comienzo.

Palabras del iluminado ante las filtraciones de los videos xxx de yailin .. pic.twitter.com/gGbLEbhDY7 — Manos Blanca 🤲🏻 (@AlofokeArmy) August 24, 2024

Luego de esto, comentó: “Ahora yo creo que es tiempo que tú pienses y reflexiones quién tenía la razón y quiénes aplaudían y quiénes realmente dieron el pecho por ti, creyendo en ti y de que tú no estabas con la persona correcta, no porque lo diga yo, porque tu vida es tuya y tu intimidad es tuya, sino por el historial que tenía esta persona”.

Alofoke consideró lamentable que se haya filtrado un video íntimo de Yailin y es algo que recordó que ya habían vaticinado en su programa. “Dijimos que iba a pasar porque tú te veías feliz aquí en Nueva York, haciendo tu vida nueva y todo eso, lo que tú mereces, todo lo bueno, como lo merece La Perversa y todas nuestras damas urbanas dominicanas”.

Le preguntó a la intérprete de ‘Chivirika’ cómo se sentía luego de haber desmentido a su madre Wanda Díaz en un tribunal cuando dijo que su hija sufría por parte de Tekashi 6ix9ine.

“Esos son asuntos ya personales, pero me siento muy bien porque siempre estuve del lado correcto de la historia y yo nunca te vi como una enemiga y nunca tuve tema contigo, tú sabes con quién yo tenía tema, te quiero mucho. Espero en Dios que sigas triunfando, todas las urbanas sigan triunfando, y nada, eso no está, señores, no está”, agregó.

Por ahora, Yailin La Más Viral no ha hablado de este video que representa otro escándalo en su carrera y que lo difunden poco después de que se confirmara que terminó con Daniel Hernández, nombre de pila de Tekashi.

Sigue leyendo:

• ¿Fan de su relación? Yailin La Más Viral va a concierto de Christian Nodal y canta con emoción

• Yailin La Más Viral deslumbra con su figura mientras disfruta sus vacaciones con Tekashi y Cattleya

• Yailin La Más Viral reapareció en Instagram con unas sensuales fotos en bikini