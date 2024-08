Karina Banda se sincera por lo que vive con la ansiedad

Karina Banda ha sido muy abierta acerca de su batalla con la ansiedad, un tema que afecta a muchas personas y que aún suele ser estigmatizado. Durante su participación en el set de ‘Desiguales’, compartió sus experiencias y métodos de manejo, subrayando la relevancia de buscar apoyo profesional en salud mental.

La esposa de Carlos Ponce durante una transmisión en ‘Desiguales’ habló sobre una situación que ha venido atravesando desde hace un tiempo: “Siempre les he contado un problema con el que tengo que vivir todos los días y trabajo mucho en ello. Me afecta mi día a día, soy muy ansiosa. Muchas cosas me causan ansiedad”.

La presentadora destacó cómo sus compañeras, como Amara La Negra, La Doctora Nancy Álvarez, Migbelis Castellanos y Adamari López, han sido un gran apoyo en este camino, creando un ambiente de solidaridad y comprensión.

Karina Banda busca el apoyo en Amara La Negra, la doctora Nancy Álvarez, Migbelis Castellanos y Adamari López. Crédito: Víctor Matos | Mezcalent

“Llego a desahogarme con ellas. Justo hoy que me estoy sintiendo un poquito agobiada porque uno de mis perritos está enfermito y son como mis bebés, una persona de la audiencia me trajo un libro que habla de la fe, y de verdad que sentí que Dios me habló a través de ella”, dijo la mexicana, al tiempo que destacó el apoyo que recibe de sus compañeras de trabajo.

Este tipo de conversaciones no solo ayudan a desmitificar la ansiedad, sino que también inspiran a otros a buscar el apoyo que necesitan. La honestidad de Banda sobre sus luchas puede servir como un recordatorio importante de que no están solos y que hay recursos disponibles para ayudarles a enfrentar sus problemas.

“Uno a veces piensa que es lo peor y te comienzas a llenar de cosas en la cabeza, pero es cierto, todo pasa y hay que estar presentes y confiar en Dios y en el plan de Dios y también tomar terapia”, manifestó Banda. Además, no dudó en recomendar buscar que un experto los guíe: “Sí, Dios ayuda y también ayuda dándole esa inteligencia y esa educación a los psicólogos y psiquiatras que están para ayudarnos”.

