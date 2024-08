Sebastián Rulli habló de su ex Cecilia Galliano y Gabriel Soto

Sebastián Rulli ha decidido abordar los rumores acerca de la relación entre su expareja Cecilia Galliano y Gabriel Soto. A pesar de que ambos han mantenido que su relación es solo de amistad, la reciente aparición de ellos juntos ha alimentado las especulaciones.

La atención se intensificó después de que Soto anunciara su separación de Irina Baeva, tras cinco años de relación, en medio de acusaciones de infidelidad. Aunque ni Soto ni Galliano han confirmado que estén en una relación romántica, los comentarios y avistamientos han generado un gran interés en los medios.

“No, no tengo ninguna opinión. Yo deseo siempre lo mejor al prójimo. Me da gusto que la gente se enamore, el amor es bonito y todo el mundo merece y necesita ese amor“, expresó el actor frente a los medios de comunicación.

Rulli, al enterarse de la situación, ha compartido su opinión sobre la posible relación entre su ex y el actor. Aunque no se han divulgado detalles precisos sobre su declaración, es evidente que está atento a lo que ocurre con su expareja y su vida amorosa. La circunstancia continúa siendo objeto de especulación y seguimiento por parte de la prensa y los seguidores de estos famosos.

Cecilia Galliano y Gabriel Soto hablaron de sus fotos

“La publicidad siempre es buena. Es de lo que se habla en la obra. Esa fue la idea y dio resultado. Hubo una cabeza, que es Quiroz. Yo, personalmente, no tenía ningún problema, al estar sola, no tenía ningún problema. Pero creo que fue hablado, consensuado (con Irina Baeva); entonces, creo que está todo bien”, mencionó la actriz en un encuentro con la prensa.

Gabriel Soto también declaró a los reporteros para aclarar el tema de las románticas fotos entre ellos: “Es el punto que queremos hacer, como una foto puede llegar a generar tanta polémica y tanta conversación. (Con Irina) todo bien. Desde abril lo platicamos. De hecho, fue una idea que tuvo nuestro querido Nicandro Díaz, en paz descanse. Y, obviamente, ella estaba enterada desde un principio y es parte de la estrategia. Sabíamos que iban a empezar a hablar y especular muchas cosas. La fotos las tomamos aquí. Nosotros las plantamos, las montamos, se la dimos a la revista”.

