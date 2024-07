Cecilia Galliano aclaró la razón por la que Gabriel Soto duerme en su casa

Todo el caso sobre la ruptura de Gabriel Soto e Irina Baeva parece estarse aclarando. Recientemente Cecilia Galliano, a quien relacionaron con el actor, dio su versión sobre todos los rumores que se difundieron en medios de comunicación.

Semanas antes de que se anunciara la separación de Soto y Baeva, se difundieron fotos y videos como prueba de que el actor le había sido infiel a la actriz con Galliano. Poco después la pareja aseguró que no tenían una relación y que solo eran amigos y compañeros laborales.

Ahora, Galliano ha dado declaraciones en exclusiva al programa de televisión ‘Hoy’. Explicó que durante toda su carrera ha aprendido a no darle importancia a los chismes que se difunden sobre ella en los medios de comunicación.

“Dentro de mi vida privada yo tengo muy claro quién soy. Con que lo tengan bien claro mi gente, mis amigos, mi familia, mis hijos, el resto, la verdad, es como decías del hate, no me puedo poner a quemar el cerebro por lo que dice la gente, entonces fluyo, me río”, dijo.

Aunque no tenía la obligación de aclarar nada, accedió a hacerlo. Repitió que ella y Soto son amigos y compañeros laborales desde hace muchos años y que eso no cambiará. Sobre las fotos y las afirmaciones de que Soto durmió en casa de Galliano, la presentadora de televisión también conversó.

“Siempre lo verán ahí, y cuando me preguntaban: ‘¿Por qué el auto en tu casa?’, les digo que va a seguir estando y va a estar siempre porque es un amigo, un hombre al que quiero muchísimo, que trabajamos desde cuando éramos modelos. Después ya lo que sea de su vida privada, eso ya es de su vida privada”.

