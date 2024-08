Verónica Castro habló de la reconciliación entre Cristian y Mariela Sánchez

Verónica Castro, madre de Cristian, ha expresado su opinión sobre la reconciliación de su hijo con Mariela Sánchez. En una reciente entrevista para ‘Ventaneando’, la actriz manifestó que, aunque tiene reservas sobre la relación, respeta la decisión de haber regresado con ella.

“Volvió, pero qué le vamos a hacer, el amor es así. Cómo lo voy a tomar, ¿quién no se equivoca en el amor? Todos nos equivocamos en el amor, yo creo que todos estamos equivocados y llega un momento en el que decimos: ‘Dios mío, la regué’, yo misma la regué cuántas veces, no tantas porque no fui de muchas veces en mi vida, pero sí me equivoqué”, expresó la también cantante.

Verónica, quien siempre ha estado muy involucrada en la vida de su hijo, ha mencionado que quiere ver que Mariela demuestre un cambio real y genuino en su comportamiento, especialmente en lo que respecta a la relación familiar.

“Ellos decidieron regresar, será porque algo les quedó pendiente o tienen muchas ganas, porque sí estuvo feo el asunto, pero yo no soy nadie para meterme. Yo, mientras vea a mi hijo bien, o él me diga que está bien, lo menos que puedo hacer es quedarme calladita, tranquila, y pedirle a Dios que le vaya muy bien y que esté contento y que esto funcione, y si dura qué bueno, y si no, también, pero que no le duela”, dijo durante la exclusiva.

“Estaban muy apenados los dos, hablaron y me buscaron inmediatamente y pues es lo que yo les decía, no tengo nada que decir: ‘No tengo ni vela en ese entierro’, solamente que les vaya bien, que sean felices, que estén contentos“, añadió la mexicana.

Por su parte, Cristian y Mariela afirmaron estar comprometidos a trabajar en su relación y en fortalecer los lazos con la familia de él, especialmente con su madre. Esta situación ha generado una serie de reacciones entre los fans, quienes están atentos a cómo se desarrollará esta nueva fase en la vida de la pareja.

“No soy Dios para perdonar, esa es la primera respuesta que te puedo dar, pero sí hay muchas cosas que sanar ahí porque estuvo feo, un asunto muy desagradable, pero había que limpiarlo y espero que ellos mismos lo limpien porque no tenemos nadie vela en este entierro, en este entierro solamente son ellos dos solos, que desgraciadamente salió a la luz todo esto por la cantidad de medios que hay ahora, a través de las redes sociales”, dijo sobre lo ocurrido con Mariela donde se expresa mal de ella.

