Mariela Sánchez hace frente a los audios en los que está hablando mal de Cristian Castro

Pese a los intentos de reconciliación por parte de Mariela Sánchez, Cristian Castro decidió poner fin a la relación definitivamente, y todo parece ser porque la confianza había sido irreparablemente dañada. A pesar del dolor y la decepción, ambos han optado por mantenerse distanciados y seguir adelante con sus vidas por separado.

“No estoy muy bien. Estuvimos hablando dos días de los audios a medida que iban saliendo. El primer día estuvo dispuesto a perdonarme, pero después ya es como un montón. Por supuesto el enojo de Verónica, que tiene toda la razón del mundo. A ella ya le pedí disculpas, es su hijo, la entiendo, le toqué lo más preciado, lo sé porque soy mamá”, dijo Mariela en exclusiva para ‘Despierta América’.

Sánchez explicó que desconoce la persona involucrada con la publicación de las grabaciones: “No, nunca lo voy a saber. No estoy acostumbrada a que me viralicen un audio. Uno enojada dice muchísimas cosas graves”.

“No, yo creo que no. Se removió todo y hay mucha gente hablando y hay que esperar que pase el tiempo”, expresó en el matutino de Univision sobre la posibilidad de volver.

La historia de amor entre Cristian y Mariela llegó a su fin de manera abrupta y sin la posibilidad de una reconciliación. Ambos seguirán sus caminos por separado, aprendiendo de los errores cometidos y buscando la felicidad en otros horizontes.

Internautas reaccionan a las declaraciones de la ex de Cristian Castro

“Se le cayó en teatrico”, “Ni que te disculpes mil veces lo que dijiste de las mexicanas no se olvida, ni tiene justificación”, “Yo sabía que esta tipa no era buena, su cara hablaba sola”, “Qué ridiculez será que no encuentra hombre, Jesús santísimo”, “Una ridícula y soy argentina no tiene que ver con nacionalidad, si no sos buena persona ya está”, “Todas las argentinas buscan fama y salir de la pobreza de su país, esta se vio triunfando en México”, “Eso le pasa a los hombres que viven acostándose con todas la chusmas”, “El agua no la podés recoger aunque quieras”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

