Cristian Castro volvió a terminar con Mariela Sánchez tras la divulgación de ofensivos audios

El programa Chisme No Like el pasado lunes compartió una exclusiva sobre lo que fue una conversación de Mariela Sánchez, momento en el que ella estaba conversando sobre lo que fue su relación sentimental con Cristian Castro. A pocos días de haberse reconciliado, no llegaron lejos porque volvieron a terminar, pues ella nunca se expresó de manera positiva de él.

“Es un sucio. Vivió en mi casa un mes. Sé lo que es. A mí no me aguanta. Soy muy ordenada y tengo una vida reordenada. Él quería salir corriendo. No aguantó. Soy muy impecable. Malísimo en la cama. Está muy feo físicamente. Los comentarios míos son todos buenos. Yo nunca más vuelvo a hablar con Cristian. Él lo sabe. No se va a acercar a mí. Yo me fui”, se le escucha decir a Mariela.

Esta situación ha generado un gran revuelo en los medios de comunicación y en las redes sociales, ya que Cristian ha sido protagonista de muchas polémicas amorosas en el pasado. Parece que la estabilidad no es una constante en su vida sentimental y que sus relaciones amorosas suelen ser escandalosas y llenas de altibajos.

Pese a todo, el cantante sigue adelante con su vida y su carrera musical, tratando de dejar atrás los escándalos y los problemas personales. Solo el tiempo dirá si Castro logra encontrar la estabilidad y la felicidad en el amor, o si seguirá siendo protagonista de polémicas y relaciones complicadas. Lo que está claro es que este cantante argentino sigue generando titulares y dando de qué hablar en el mundo del espectáculo.

Exnovia de Cristian Castro se disculpa

“Quiero expresar públicamente el dolor y arrepentimiento que siento por lo sucedido. Entré en el submundo de las redes al dialogar con personas que quizás no han sido tan queridas como yo y en un estado de ira dije cosas horribles de la persona que siento, en lo más profundo de mi alma, que era un gran amor”, escribió en una historia de su perfil de Instagram.

Tras la divulgación de los audios, Mariela no dudó en emitir otro comunicado: “Perdón Cristian. Me sorprende que la gente no celebre el amor y disfrute del dolor y quiera destruir. Agradezco haber conocido una persona romántica que, a pesar de todo, desde su enojo, me habló y me enseñó con mucho cariño lo que es el amor. Cristian escuchó todos los audios y finalmente llegamos al final de la relación. Era insostenible. La persona que envió todo esto obviamente no pone los videos y fotos que me enviaba para que yo reaccione de esta manera. Y caí”.

