Cristiano Ronaldo descarta interés de convertirse en DT tras su retiro del fútbol

El delantero portugués y máximo goleador en la historia del fútbol, Cristiano Ronaldo, se encuentra ya en los últimos años de su carrera como profesional y recientemente habló sobre su futuro en el que resaltó que todavía no tiene ninguna intención de retirarse de las canchas ni de la selección de Portugal.

Estas declaraciones las realizó el jugador durante una entrevista ofrecida para el canal portugués NOW, donde el artillero y principal estrella del Al-Narss también descartó que tenga algún deseo de mantenerse dentro del fútbol tras su retiro y especialmente en convertirse en director técnico.

Esto se debe a que está completamente centrado en todas las actividades y negocios que está haciendo fuera del fútbol como la reciente creación de su canal de YouTube con el que registró un debut millonario.

“En mi mente, por el momento, no pasa (la posibilidad de) ser entrenador de un primer equipo o de ningún equipo. Ni siquiera se me pasa por la cabeza, nunca he pensado en ello”, expresó Ronaldo.

“No veo mi futuro pasando por ahí. Me veo haciendo otras cosas fuera del fútbol, pero el futuro sólo Dios lo sabe”, agregó el histórico jugador del Real Madrid en sus declaraciones.

Para finalizar, Cristiano Ronaldo aseguró que se siente plenamente enfocado en poder participar en la UEFA Nations Leagues que se llevará a cabo este mes de septiembre y terminará en junio de 2025 para poder tener el nivel deportivo necesario para competir en el Mundial de 2026 que se realizará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá.

“Cuando deje la selección, no avisaré a nadie de antemano y será una decisión muy espontánea por mi parte, pero también muy meditada. Pero ahora mismo, lo que quiero es poder ayudar a la selección en sus próximos compromisos. Tenemos por delante la Nations League y me gustaría mucho jugar”, concluyó CR7.

