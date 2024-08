Falleció el entrenador Sven-Göran Eriksson tras una lucha contra el cáncer

El mundo del fútbol se encuentra de luto luego de confirmarse el lamentable fallecimiento del mítico entrenador sueco Sven-Göran Eriksson a sus 76 años tras una larga lucha contra el cáncer que lo afectó desde hace poco más de un año.

El estratega, que dirigió a la selección de Inglaterra en los Mundiales de 2002 y 2006, fue diagnosticado con cáncer de páncreas en fase terminal en enero de este año y hace unos días anunció su retiro formal del deporte.

“Después de una larga enfermedad, SGE (Sven-Göran Eriksson) falleció durante la mañana en su casa rodeado de familiares. Los dolientes más cercanos son la hija Lina; su hijo Johan con su esposa Amana y su nieta Sky; su novia Yanisette con su hijo Alcides; su hermano Lars-Erik con su esposa Jumnong”, dijo la familia en un comunicado.

Su último trabajo como entrenador fue al mando del club sueco IF Karlstad; este mismo puesto lo abandonó al alegar fuertes problemas de salud justo unos meses antes de confirmar que padecía cáncer de páncreas.

Es importante destacar que Sven-Göran Eriksson fue el primer entrenador de la selección de Inglaterra no británico que estuvo al mando del equipo gracias a su impresionante desempeño para impulsar a las plantillas que digirió, llegando a ganar un total de 19 títulos en toda su carrera.

A lo largo de su carrera el histórico entrenador del IFK Göteborg de Suecia, también estuvo al mando de grandes equipos en Italia (Roma, Fiorentina, Sampdoria y Lazio) e Inglaterra (Manchester City y Leicester City), además de ejercer como seleccionador de México, Costa de Marfil, Filipinas e Inglaterra.

“Hasta ahora soy un hombre sano y enfermo. Decir que no tengo miedo a morir, supongo, es mentira. A veces se me pasa por la cabeza, pero trato de no pensar en ello. La vida también se trata de la muerte, tienes que aprender a aceptarla. Con suerte, al final la gente dirá: ‘Sí, era un buen hombre’, pero no todo el mundo dirá eso. Tuve una buena vida”, dijo el estratega en un documental para Amazon Prime Video antes de su fallecimiento.

“Los médicos no saben desde cuándo estoy así. Puede ser un mes o un año. Ahora puedes engañar a tu cerebro. Ver lo positivo de las cosas y no dejarte llevar por la adversidad, porque ésta es, por supuesto, la mayor adversidad a la que me he enfrentado. Pero puedo hacer algo bueno con ello”, concluyó.

