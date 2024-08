Dani Olmo pudo ser inscrito por el FC Barcelona en LaLiga gracias a la lesión de un compañero

Finalmente el FC Barcelona se ha acogido al artículo 77 de las Normas de Elaboración de Presupuestos de Clubes de LaLiga con la lesión del defensa danés Christensen para inscribir en LaLiga a Dani Olmo.

El despido de Gündogan, que se marchó al Manchester City para hacer hueco salarial, el traspaso de Mika Faye al Rennes por más de $11 millones de dólares, la cesión de Vitor Roque al Betis y la lesión del danés han hecho posible que Olmo, finalmente, sea nuevo jugador del FC Barcelona a todos los efectos.

El porcentaje de ‘fair play’ financiero que le quedaba al Barça para poder inscribir a Olmo lo recauda el club del 80% del salario que libera Christensen durante su lesión.

Eso sí, la inscripción del de Terrassa tiene matices ya que cuando el danés regrese podrá convivir en el equipo con Olmo sólo hasta el 31 de diciembre. Si para esa fecha, el Barcelona no ha conseguido ese porcentaje de límite salarial que ahora le falta, Olmo no podrá seguir jugando el resto de temporada, ya que no puede ser inscrito por segunda vez en el mismo ejercicio.

Dado que el comunicado médico del Barça sobre Christensen únicamente detallaba que “el tiempo de regreso a los entrenamientos vendrá marcado por su evolución”, sorprendió que el FC Barcelona se acogiese a este artículo que se contempla en LaLiga cuando hay un jugador de baja por larga duración.

La clave es que tras examinar al danés los médicos azulgrana han llegado a la conclusión de que el tratamiento que le van a realizar con factor de crecimiento puede conllevar un periodo de baja de entre dos y cuatro meses.

Al poder darse la posibilidad de llegar a esos cuatro meses o más de baja, así lo ha argumentado el club y lo ha validado el comité médico de LaLiga.

Un comité médico de la patronal formada por traumatólogos de prestigio que han analizado las pruebas médicas remitidas por el Barça en su informe y que han tomado la decisión tras analizarlas al detalle.

La Comisión Médica de LaLiga la forman el Dr. Fernández Jaén, el Dr. Baro Pazos y el Dr. Pérez San Roque, todos traumatólogos especialistas en medicina deportiva. Hay un cuarto miembros que en esta ocasión se ha abstenido de participar en el dictamen por haber sido hace años médico del FC Barcelona

