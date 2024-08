Director de COR3 discute esta semana con FEMA en Nueva York retos de reconstrucción en Puerto Rico

Nueva York – El tema del alza en los costos de construcción de obra permanente en Puerto Rico y la necesidad de que se ajusten por inflación será nuevamente traído a la mesa por Manuel Laboy, director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (COR3), en la reunión que tiene pautada esta semana con funcionarios de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) en Nueva York.

Laboy llega esta martes a la Gran Manzana, y, a partir de mañana, mantendrá reuniones con el equipo de la Región 2 de FEMA, que atiende a Puerto Rico, reveló el propio funcionario en entrevista con El Diario en el marco de las gestiones tras el paso de la tormenta Ernesto por la isla.

“Yo voy para Nueva York para las oficinas que ellos tienen regionales. Va a estar personal de las oficinas centrales de FEMA. Vamos a tener distintas discusiones de varios temas que están pendientes, y ese es un tema que va a salir. Así que hay que continuar esa conversación, y habría que ver que se puede o no acordar este año; de lo contrario, sino tendría que ser un elemento de acción pendiente ya a partir del 2025”, indicó Laboy.

COR3 es la oficina encargada de desembolsar los fondos FEMA para obra permanente en municipios, agencias y entidades sin fines de lucro una vez la agencia federal los aprueba u obliga a través del Programa de Asistencia Pública.

Desde hace unos dos años, representantes de COR3, incluyendo a Laboy, y otros sectores en Puerto Rico como el de los alcaldes, han venido alertando sobre la necesidad de que FEMA haga un ajuste por inflación al momento de evaluar la asignación para grandes obras en el territorio o las que superan el millón de dólares. Según plantean, las autoridades deben tomar acción cuanto antes para evitar que los proyectos queden paralizados por falta de fondos.

Debido a la situación, algunas subastas para proyectos de infraestructura pública en la isla terminan desiertas, porque los contratistas no quieren comprometerse con un desarrollo que va a costar más que lo autorizado por FEMA.

Laboy insistió en que, si no se llega pronto a un consenso sobre este asunto, proyectos ya iniciados estarían en riesgo de completación.

“Son conversaciones que se siguen dando…¿Qué ha sucedido? Hasta el momento, nada concreto. ¿Por qué? Porque en lo que eso se sigue atendiendo y eventualmente se resuelve, todavía tenemos dinero. Nosotros tenemos suficiente dinero para seguir impulsando la reconstrucción; la reconstrucción no se ha paralizado, ha continuado. Lo que pasa es que estamos haciendo los ajustes debido al alza de los costos que no estaban predecibles al momento en que se obligaron…Nosotros le estamos levantando la bandera a FEMA y le dijimos, ‘perfecto, mientras tanto, no nos detenemos’. Los municipios están haciendo sus proyectos; las entidades sin fines de lucro, como hospitales, están haciendo sus proyectos. Pero va a llegar un momento dado en que tenemos un alto riesgo de que nos vamos a quedar cortos, y el ejemplo es la misma Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) que ellos han planteado que, de la totalidad de proyectos, al ritmo que ellos van de ejecución, es posible que en tres o cuatro años se queden cortos de dinero, y en vez de completar el 100% de la obra, completarían el 60% o 70%. Así que yo le estoy diciendo a FEMA, ‘FEMA, el asunto que tenemos es que yo no lo puedo dejar para después, porque para después será muy tarde’. El riesgo hay que atenderlo ahora”, planteó.

“Ya yo he hablado esto con usted varias veces, y lo que parece es que FEMA no tiene voluntad para hacer ese cambio. De esto se está hablando desde hace más de un año y alertándose a FEMA; entonces, de manera realista, ¿qué probabilidades hay de que esto se dé?, porque me parece que no hay apertura para ese asunto en particular”, indagó El Diario.

“No es un tema sencillo. En eso estamos claros. Si logramos un acuerdo, estamos hablando de grandes cantidades de dinero. ¿Cuánto sería la cantidad y bajo qué términos y condiciones?, pues tendríamos que negociarlo. A tu punto, nosotros le estamos planteando a FEMA que la solución debe ser llegar a unos entendidos de un ajuste de una sola vez que sea de mutuo acuerdo, que ellos lo vean bien y Puerto Rico también, porque al final del día es una negociación”, respondió.

“¿Qué progreso yo puedo ver de cómo esto comenzó hace dos años versus dónde estamos?, pues, hace dos años, FEMA entendía que no tenía la autoridad para hacer esta acción. Yo creo que eso lo pudimos superar. Yo creo que ellos ya han admitido que sí tienen autoridad; ya es un asunto de llegar a un acuerdo sobre si realmente estos proyectos se van a quedar cortos y por cuánto, y estamos ahora mismo en medio de esas discusiones”, añadió el funcionario.

En junio pasado, como parte de una serie especial de El Diario sobre fondos federales para reconstrucción en Puerto Rico, el coordinador federal alterno de Recuperación por Desastre de FEMA, Andrés García Martinó, dijo que la alta gerencia de la oficina evalúa el pedido de funcionarios en Puerto Rico sobre el ajuste por inflación.

Sin embargo, aclaró que acordar un cambio en esa dirección iría en contra de la propia naturaleza de la Sección 428 de la Ley Stafford que establece los factores de inflación en los estimados de costo fijo para proyectos obligados.

Un informe divulgado por la Contraloría General de Estados Unidos (GAO) en el verano del 2023 confirmó la problemática.

El reporte “Desastres en Puerto Rico: progreso realizado, pero la recuperación continúa enfrentando retos” menciona el caso de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AEE) que registró un aumento de 42 % en los costos para reparar una planta de tratamiento de agua en comparación con el estimado original.

Además de este tema, el director de COR3 adelantó a El Diario que estaría discutiendo con personal de FEMA otros como el restablecimiento del servicio eléctrico en Puerto Rico tras Ernesto por parte de LUMA Energy.

“Asuntos de Fiona, hay muchos que se tienen que atender; temas de cumplimiento con la parte ambiental y preservación histórica; el progreso general y temas que inciden en la reconstrucción…; obligaciones que quedan pendientes por aprobar por parte de FEMA; este nuevo desastre de Ernesto; asuntos de cierre de proyectos; los proyectos de mitigación de riesgos. Son muchos temas…Obviamente, vamos a discutir el sistema eléctrico. Eso es un tema que vamos a dedicarle tiempo; las escuelas públicas”, enumeró.

El restablecimiento del servicio eléctrico tras tormenta Ernesto

A LUMA Energy, consorcio encargado de la transmisión y distribución de la energía en la isla, le tomó poco más de una semana devolverle el servicio al 99% de los abonados afectados por Ernesto.

Desde el 2022, cuando empezaron a fluir los fondos de reconstrucción luego de restricciones a nivel federal heredadas y las complicaciones por el modelo de reembolso aplicable en la isla, FEMA ha obligado dinero para unos 185 proyectos que tienen que ver directamente con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Previo a esa fecha, según Laboy, no habían proyectos aprobados.

La mayoría de dinero que FEMA ha aprobado es para reemplazo de postes y contadores, y para reparaciones de subestaciones y plantas de generación, además del primer proyecto de despeje de vegetación, una de las grandes causantes de las interrupciones en el servicio.

Laboy aclaró que algunas de estas obras por ser de larga duración, van a empezar el año que viene y van a tardarse unos 3 años en completarse.

“Estas subestaciones que se van a hacer nuevas de paquete, esos proyectos de hasta $400 millones de dólares, se van a tardar 3 años en hacer una construcción de esa magnitud”, precisó.

“¿Cuál es la responsabilidad de LUMA en todo el proceso?”, cuestionó El Diario.

“LUMA es responsable de presentar los proyectos ante FEMA y COR3; los tiene que definir y tiene que definirlo de una manera lo suficientemente detallada para que FEMA pueda evaluarlos y los pueda aprobar, porque la complicación principal es el cumplimiento con las normativas federales ambientales y de conservación histórica, y son muchísimas normativas federales que se tienen que cumplir”, detalló.

En el caso de despeje de vegetación, el funcionario destacó que son miles de millas de líneas eléctricas donde hay fauna que no puede ser afectada, por lo que se requiere una gestión muy cuidadosa.

“Ahí hay especies en peligro de extinción. Hay áreas sensitivas desde el punto de vista de la fauna. Por ende, antes que se apruebe un proyecto, se tienen que hacer esas evaluaciones. LUMA es responsable de presentar el proyecto, por ejemplo, el de vegetación que son 32 proyectos. Los ha ido sometiendo. FEMA le pide que le aclare dudas; le hace requerimientos de información necesarios para poder lograr esas evaluaciones, y hasta que eso no ocurra, no le aprueban el proyecto. Una vez aprobado, quien es responsable de la ejecución, contratación del personal que va a hacer el trabajo, es LUMA”, abundó.

LUMA Energy ha hecho un trabajo “aceptable”

El encargado de COR3 añadió que, a nivel general, LUMA ha hecho un trabajo “aceptable”, pero tiene que mejorar.

“LUMA tiene que cumplir con unas normativas federales y estatales para la contratación de personal y de contratistas de construcción para hacer los trabajos, sea reparar postes o construir una nueva subestación o el despeje de vegetación. Ellos son los responsables. Yo sí te tengo que decir que pienso que todavía hay espacio para mejorar. Se lo he dicho a LUMA constantemente. Hay espacio para mejorar”, señaló el entrevistado.

“¿En qué aspectos?”, prosiguió este rotativo.

“En el aspecto de presentar los proyectos a FEMA para que estén completos, y que FEMA pueda evaluarlos y aprobarlos; y a la hora de la ejecución del proyecto. Creo que todavía pueden mejorar ahí. Y también a la hora de presentar las solicitudes de desembolso al COR3. Creo que han hecho un trabajo, vamos a llamarle aceptable, bueno, razonable, pero yo no me conformo con eso. Yo creo que, cuanto tú analizas, hay mucho más espacio para mejorar; pueden mejorar y tienen que mejorar en esos aspectos”, puntualizó Laboy.

