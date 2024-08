Dkokovic derrota a Albot y enfrentará en segunda ronda a su compatriota Laslo Djere

El defensor del título Novak Djokovic accedió de forma cómoda a segunda ronda del US Open al derrotar este lunes al moldavo Radu Albot, No. 138 del ranking, que no ha pasado de la tercera ronda en 30 apariciones en torneos grandes, por por 6-2, 6-2, 6-4. Djokovic y Albot nunca se habían enfrentado antes.

De esta forma el No.2 del ranking inició su intento por alcanzar su 25º título de Grand Slam. La victoria sobre Albot, procedente de la fase clasificatoria, supuso para el serbio otro récord histórico al empatar al suizo Roger Federer con su 89º triunfo en el US Open.

Federer tuvo un récord de 89-14 aquí, con cinco campeonatos en línea de 2004 a 2008.

“Siempre es un reto empezar, sobre todo cuando no has jugado en esta superficie durante cinco o seis meses, y vienes de un oro olímpico y juegas en arcilla”, declaró Djokovic sobre la pista del estadio Arthur Ashe.

¡Nadie ha ganado más partidos en el Estadio Arthur Ashe que Novak Djokovic!, destacó de su parte la USTA a través de la plataforma X.

Para el ex No.1 del mundo fue el regreso a la competencia ya que no jugaba desde que obtuvo la medalla de oro olímpica en los Juegos Olímpicos de París, el galardón que faltaba a su ya mítico palmarés.

“No he tenido ningún partido oficial antes del US Open, así que espero que me desafíen un poco más en las primeras rondas. Con suerte, podré jugar mejor cada día”, agregó el serbio de 37 años.

Ahora la marca de Djokovic en primera ronda del US Open es de 18-0 y un récord general de 89-13 en este torneo que ha ganado cuatro veces.

Djokovic es el que más partidos ha ganado en el estadio Arthur Ashe. DINO GARCÍA

El próximo rival de Djokovic es su compatriota, Laslo Djere, quien avanzó tras su victoria de 6-7 (7), 6-1, 6-7 (7), 6-4, 6-2 sobre Jan Lennard Struff.

El año pasado Djokovic y Djere se midieron en la tercera ronda del US Open; Djere ganó los primeros dos sets antes de que Djokovic se impusiera en cinco.

” Djere es un chico al que realmente le gusta jugar en un gran escenario. Tiene un revés muy plano en particular y un muy buen servicio, gran devolución. Está básicamente tan en forma como cualquiera”, comentó Djokovic.