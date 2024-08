Memorias de Melania Trump encabeza la lista de los libros más vendidos de Amazon previo a su lanzamiento 

El próximo 1 de octubre saldrá a la venta el libro de memorias de Melania Trump, sin embargo, el ejemplar ya se encuentra en los primeros lugares de varias listas de los más vendidos de Amazon.



“Melania”, que tendrá un precio inicial de $40, actualmente es el número uno en la categoría “Presidente de Estados Unidos” de Amazon y en segundo lugar en su categoría “Biografías de líderes políticos”.



Además, ocupa el segundo lugar en la categoría general de nuevos lanzamientos, así como en la de “memorias”.

En entrevista con Fox News, la ex primera dama de los Estados Unidos dijo que “escribir mis memorias ha sido un viaje increíble lleno de altibajos emocionales. Cada historia me convirtió en la persona que soy hoy”.



También fue muy sincera al decir que el viaje no ha sido fácil “aunque a veces resulta desalentador, el proceso ha sido increíblemente gratificante, recordándome mi fortaleza y la belleza de compartir mi verdad”.



El aspirante a la presidencia Donald Trump ha sido un pilar muy importante en este lanzamiento y a través de sus redes sociales ha dado promoción al libro de su esposa, dejando en claro que los temas de su pareja son relevantes para él.



“Si amas a nuestra ex Primera Dama tanto como yo y estás listo para la verdad, ¡compra su nuevo libro!“, escribió el también empresario.

“Melania” no solo ofrece una perspectiva reveladora de lo que fue su paso por la Casa Blanca, los triunfos y desafíos que enfrentó como Primera Dama, también aborda sus logros empresariales, así como una reflexión sobre su infancia en Europa.

El libro, “reflexiona sobre si infancia eslovena, los momentos cruciales que la llevaron al mundo de la alta moda en Europa y Nueva York, y el encuentro fortuito con Donald Trump, un encuentro casual que cambió para siempre el curso de su vida”.

Este libro también deja al descubierto episodios de su noviazgo con Donald y su vida bajo los reflectores que tanto interés genera entre los estadounidenses.

El libro de la eslovena, de 56 años, está a la venta en tres presentaciones: pasta dura por $40, autografiado por $75 y para aquellos que deseen tener la edición de colección, así como digital, que incluye fotos podrán adquirirlo por $150.

Una vez que el libro salga a la venta, los lectores deberán esperar entre 12 y 16 semanas para la entrega de su libro, lo que coincidirá con las elecciones generales del 5 de noviembre.

Melania Trump espera que todos aquellos que tenga oportunidad de leer sus memorias se lleven una gran “experiencia” leyendo su libro y que les sea “tan placentera como lo fue para mí el proceso de escritura”.

