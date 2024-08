Christian Nodal contó quién es su cantante favorito

Christian Nodal recientemente asistió al pódcast de MoluscoTV, espacio donde habló sobre dos grandes íconos de la música latina como lo son Cristian Castro y Luis Miguel. Al hablar de ‘El Sol de México’, él destacó la notable trayectoria de su colega, resaltando su talento y la calidad de su música. Además, mencionó que ha influido en generaciones y ha dejado una huella imborrable en la industria.

El esposo de Ángela Aguilar también enfatizó la importancia de la autenticidad en el género que interpreta, y cómo artistas de la talla de Luis Miguel han logrado mantenerse relevantes a lo largo de los años gracias a su dedicación y capacidad para evolucionar con el tiempo. Por otro lado, al referirse a Cristian Castro, Nodal reconoció su gran contribución a la música romántica.

“Yo no sé por qué a la gente le gusta comparar tanto entre artista y artista, son totalmente diferente. Cristian Castro tiene un rango vocal, -no sé si escuchaste cuando él tenía una banda de rock-, está increíble…Es un tipo muy gracioso”, dijo durante la conversación.

“Luis Miguel siempre ha estado impecable en la carrera. Yo no nací cuando Luis Miguel ya estaba mega pegado, iba empezando o lo que sea, pero lo que me ha tocado a través de mi familia, o lo poco que he visto, siento que es una persona muy impecable, en entrevistas, en el escenario, los videos, su carrera, su imagen, todo”, agregó durante la exclusiva a MoluscoTV.

Nodal, disfrutando de su éxito y su vida personal tras su boda con Ángela Aguilar, expresó su admiración por estos artistas, dejando claro que es fundamental para los nuevos talentos rendir homenaje a quienes han forjado el camino en la música latina. Sus declaraciones reflejan tanto su aprecio por la tradición musical como su compromiso con la innovación en su propia carrera.

“Son dos polos opuestos (Cristian y Luis Miguel). A mí, vocalmente, me gusta más Luis Miguel“, añadió.

Christian Nodal habló de su pasión por la música

Su evolución artística y su compromiso con su pasión demuestran que, para Nodal, la música no es solo un trabajo, sino una verdadera forma de vida. Con cada canción, comparte su historia y su corazón, lo que lo convierte en un referente para muchos jóvenes que aspiran a seguir sus pasos en el mundo del entretenimiento.

“Me siento muy feliz de hacer la música que siento en el momento, siempre me he orientado por la música que me apasiona, los artistas que me apasionan, lo he hecho todo de corazón”, expresó.

