Christian Nodal sigue construyendo propiedades en Argentina

Hace tres meses Christian Nodal confirmó su separación de Cazzu. Desde ese momento hasta ahora han cambiado muchas cosas, pero según ‘Chisme No Like’ el cantante no ha cortado todas sus relaciones con Argentina, país natal de su ex.

Hace pocos días Nodal viajó a Buenos Aires para reencontrarse con Cazzu y ver a su hija Inti, quien está a un mes de cumplir su primer año. Este viaje también dio paso a algunas conversaciones sobre el estado de la relación entre Nodal y Cazzu, más que todo tras la boda del cantante con Ángela Aguilar.

El programa ‘Chisme No Like’ fue uno de los encargados de confirmar la visita de Nodal a su ex. En el mismo programa, el presentador Javier Ceriani aseguró que además de visitar a su hija, el cantante quería visitar las propiedades en construcción que tiene en Argentina.

“También está ahí para supervisar la obra de las tantas casas que le dio a Cazzu. Que no se queje Cazzu porque está millonaria y la Inti tiene asegurado su futuro. Nodal no ha sido mezquino para nada con Inti”, dijo Ceriani.

Hay que recordar que en diciembre del 2022 se informó que el artista mexicano le había regalado una casa a Cazzu, en su momento se dijo que la propiedad estaba ubicada en una de las zonas más exclusivas de Buenos Aires.

En ‘Chisme No Like’ también se planteó que Cazzu no ha hablado tan mal de las acciones de Nodal porque sabe que aún hace falta que se termine su gran propiedad y eso será posible con dinero del cantante. “El rancho millonario que tienen. Todavía están construyendo. Están construyendo a las afueras de Buenos Aires y esa es una obra millonaria”, afirmó Ceriani.

Por otro lado explicó que hay “otras casas que le compró. Tienen tres propiedades y Cazzu se beneficia de las tres”.

