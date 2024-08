Fernando Carrillo rechaza suspensión de entrevista por “asuntos políticos”

Fernando Carrillo ha estado enfrentando una serie de situaciones adversas que han afectado su carrera y su imagen pública. La reciente censura que sufrió en TikTok, donde expresó su apoyo al régimen de Nicolás Maduro, ya había generado controversia, pero la cancelación de su entrevista con Maxine Woodside y ‘Radio Fórmula México’ ha sido un golpe inesperado para él.

El venezolano expuso su decepción, resaltando la importancia que tenía dicha entrevista como plataforma para compartir su perspectiva y sus proyectos actuales. Este tipo de eventos puede ser particularmente impactante para artistas que dependen de la visibilidad en los medios para mantener su relevancia en el espectáculo.

“Les tengo una triste noticia… ¿Qué creen? Cinco minutos antes de entrar al aire recibo la noticia de que me suspenden la entrevista por órdenes de Radio Fórmula, es parte de la dictadura, eso sí es una dictadura, no permitirme salir al aire. Qué pena que haya tomado esta determinación dictatorial. Se suman a El gordo y la flaca, a Univision, a Lili Estefan, a Laura Bozzo, a José Luis Rodríguez y a tantos otros que dicen ser demócratas, pero que de demócratas no tienen nada. Qué vergüenza, de verdad”, expresó en un video colgado en la red social de la camarita.

A pesar de estas dificultades, Carrillo continúa con su vida profesional, recordando su exitoso pasado en la televisión mexicana, donde ha dejado una huella imborrable. Sin embargo, es evidente que la situación puede ser un desafío adicional, tanto en su reputación como en su carrera. Las redes sociales y las plataformas de medios son cruciales hoy en día para los artistas, y su mensaje en Instagram refleja la frustración y la lucha que enfrenta en este momento.

“Mi MÉXICO BELLO Y AMADO, lamento tener que decirles que los amigos de @radioformulamx han suspendido a última hora mi entrevista con la reina @maxwoodside por ASUNTOS POLÍTICOS. Eso sí me parece una actitud de DICTADURA en medios de comunicación. DICTADURA COMUNICACIONAL. Mi MÉXICO 🇲🇽 amado, pronto nos volveremos a ver. La DICTADURA MEDIÁTICA no quiere ver ni escuchar la VERDAD sobre VENEZUELA y sobre NUESTRO PRESIDENTE REELECTO @nicolasmaduro y su SÚPER CILITA @florescilia”, fue parte del mensaje que acompañó el audiovisual.

Sigue leyendo:

· La guerra entre Fernando Carrillo y ‘El Puma’ por Venezuela

· Raúl de Molina y su contundente mensaje a Fernando Carrillo

· Alicia Machado y su desacuerdo con Fernando Carrillo por Venezuela