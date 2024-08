Alicia Machado y su desacuerdo con Fernando Carrillo por Venezuela

Alicia Machado, visiblemente emocionada, expresó su profundo descontento y tristeza por el apoyo de Fernando Carrillo al régimen de Nicolás Maduro. Recientemente, la modelo visitó el estudio de ‘La Mesa Caliente’ y destacó el dolor que siente al ver cómo algunos venezolanos, incluidos colegas del medio, eligen respaldar un gobierno que, para muchos, ha causado tanto sufrimiento y crisis en el país.

“Es delicado porque, bueno, es una persona que ha sido compañero de nosotros, de todos los artistas. Mira, todos los artistas venezolanos estamos muy dolidos, nos sentimos. Es como cuando entre hermanos hay una pelea en la familia y ves que uno de tus hermanos se va para el lado que no es, se va para el lado contrario, yo creo que es un poco… Por lo menos para mí”, dijo frente a las cámaras de Telemundo.

Machado enfatizó que su posición es un reflejo de una realidad devastadora que viven millones de venezolanos, destacando la importancia de la responsabilidad social y el papel que tienen las figuras públicas en la lucha por la libertad y la democracia.

La venezolana no pudo contener el llanto frente a las presentadoras del espacio, manifestando así su tristeza por todo lo que atraviesan aquellos que siguen en su nación: “Es un sentimiento de desilusión de ver un compañero que no está viendo el dolor del país de nosotros que ya llevamos más de 20 años también en esto y que ya ha llegado al colmo”.

Su reacción fue un llamado a la reflexión, invitando a otros a considerar el sufrimiento de su pueblo antes de emitir juicios o respaldar regímenes cuestionables. Este momento resonó con muchos de sus seguidores, quienes comparten su sentir y preocupación por la situación actual en Venezuela.

“No hay un venezolano en este momento en el mundo que no tenga una anécdota de dolor y de sufrimiento producto de este sistema, entonces no puede ser tan indolente y más cuando te has entregado al pueblo y has trabajado para entretener a toda esa gente que está pasándola mal”, añadió durante su intervención en el espacio de Telemundo.

