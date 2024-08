Venganza contra Louis Vuitton: mujer lleva miles de dólares y hace enloquecer a empleados

Dicen que “la venganza es un plato que se sirve fío” y eso fue exactamente lo que hizo una mujer adinerada de China en contra de algunos empleados de la tienda de lujo Louis Vuitton, LV, quienes la llevaron al borde de las lágrimas con sus desaires.



A través de la plataforma china Xiaohongshu, la rencorosa mujer compartió la “exasperante” experiencia que vivió el pasado mes de junio en el centro comercial Star Light Place en Chongqing, ubicada al suroeste de China.

Los empleados le pusieron los ojos en blanco

La mujer, que se sintió despreciada por el personal del un outlet de LV, dijo que la acción que tuvieron con ella los empleados de dicha tienda fue simplemente “el incidente más indignante del año” y regresó a la tienda para vengarse.

De acuerdo con la mujer, que utiliza el alias xiaomayouren, acudió a la tienda de lujo a comprar ropa y el personal se comportó con ella de forma distante. Según la clienta insatisfecha, llevaba un bolso de Hermes y el personal se comportó de manera distante cuando descubrieron la marca de su accesorio de mano.

Incluso, según la adinerada mujer, los empleados ignoraron su pedido de una botella con agua y solo le trajeron ropa de temporadas pasadas cuando ella esperaba ver los productos nuevos.

También denunció que los empleados le pusieron los ojos en blanco y se mostraron muy impacientes con ella cuando les solicitó algunos vestidos para probarse, lo que incluso la llevó al borde de las lágrimas.

Tras el mal trato del que fue víctima, la clienta llamó a la “sede” de la marca de lujo para informar sobre el acto de humillación, sin embargo, fue ignorada.

Se hace viral el acto de venganza

Dos meses después de aquel trago amargo, xiaomayouren regresó a la tienda, pero no lo hizo sola, sino acompañada de su asistente persona, un amigo y una bolsa con 600.000 yuanes, 84 mil dólares, en efectivo.

Se probó algunas prendas y entregó a los empleados la bolsa llena de billetes para qué se cobrarán… Los empleados pasaron dos horas contando el dinero y cuando estaban a punto de terminar, la mujer les dijo “no queremos comprar ahora. Nos vamos”.

“Después de que terminaron de contarlo, simplemente tomé mi dinero y me fui, ¿cómo es posible que compre sus productos para mejorar su desempeño laboral”, expresó la mujer a través de sus redes sociales.

Como era de esperarse, las redes sociales de China se deleitaron con el acto de venganza de la adinerada mujer e hicieron viral su venganza.

En general, los usuarios de dicha red elogiaron la actitud de la mujer: “Este final es muy agradable. Siempre me he preguntado por qué estos empleados son tan arrogantes“. “Venden artículos de lujo, pero eso no significa que sean artículos de lujo de sí mismos”.

Te puede interesar:

* “Más pequeño que un grano de sal”: Se vende la bolsa más chica del mundo en $63 mil

* Compró en Facebook un sillón por $50; días después descubrió que valía 1,700 veces más de lo que pagó