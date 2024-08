Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 29 de agosto al 4 de septiembre

De La Ghetto en Brooklyn

Este viernes 30 de agosto, el cantante urbano De La Ghetto traerá su música a The Brooklyn Monarch (23 Meadow Street), como parte de su gira “Chulistar”. Sus fanáticos podrán disfrutar de sus canciones más pegadas, como La sensación del bloque, Si tú no estás, Fronteamos porque podemos, La ocasión y Aparentemente, entre otras, las cuales han obtenido el reconocimiento durante sus 20 años de carrera y cinco álbumes grabados. A las 11:00 pm. Boletos: https://www.thebrooklynmonarch.com/shows.

Foto: Cortesía

Dos noches con Los Temerarios

Durante dos noches seguidas, sábado 31 de agosto y domingo 1 de septiembre, Los Temerarios se apoderarán del escenario del Madison Square Garden para presentar su gira de despedida “Hasta Siempre”. Adolfo Ángel y Gustavo Ángel están recorriendo el país con sus clásicas y famosas rancheras que los han caracterizado durante sus más de 40 años dedicados a la música, tales como “La mujer que soñé”, “Sé que te amo” y “Ahí estaré yo”. A las 8:00 pm. Boletos en www.ticketmaster.com.

Foto: Cortesía

Poesía y música en Governors Island

Este sábado 31 de agosto se llevará a cabo el evento poético del final del verano “Desde la Isla- Grandes poetas de Nueva York (Episodio 1)”, un concepto que junta excelentes poetas y donde el hilo conector es la isla de Puerto Rico. La actividad gratuita reunirá un grupo de los más distinguidos poetas residentes en Nueva York así como dos grandes cantautores, Emmanuel Roque y Victor del Villar. Se llevará a cabo en la Casa #18 (NYLAAT House) en Governors Island. Organizado por New York Latin American Art Triennial (NYLAAT) y producido por Laro Events. De 3:00 pm a 5:00 pm.

Escapada a QC New York

Encarnando el arte italiano del “dolce far niente” (la dulzura de no hacer nada), el spa QC New York es el lugar ideal para este fin de semana de Labor Day. Más de 20 experiencias de bienestar, desde duchas Vichy y baños de pies hasta salas de relajación, saunas y baños de vapor, se ofrecen en este espacio dedicado a relajar el cuerpo y el alma. Disfrute además de la puesta de sol desde las piscinas al aire libre con impresionantes vistas del horizonte de Manhattan. Los pases de cinco horas para atardeceres entre semana (de 5 a 10 pm) comienzan en $98 y brindan acceso a los 20 servicios. Para reservar, visite: https://www.qcny.com/en.

Cortesía QC Spa

Fantasy Football en Atlantic City

Desde ahora y hasta el 5 de septiembre, Ocean Casino Resort en Atlantic City tiene un paquete especial de Fantasy Football Draft Party en el TopGolf Swing Suite Bar + Kitchen de la propiedad. El paquete para grupos de 8 hasta 12 personas incluye: Draft VIP en la Private Bay de la TopGolf Swing Suite por hasta cuatro (4) horas, aperitivos y 2 cubos de cerveza nacionales, Wi-Fi gratuito, juegos, trofeo del Campeonato Oceánico, bolsa Ocean Swag con productos oficiales. El Ocean Casino Resort es la escapada ideal para un fin de semana, con habitaciones y suites con vista al mar, 135,000 pies cuadrados de espacio de juego, variadas opciones gastronómicas, actuaciones de comediantes o musicales de talla mundial, entre otros atractivos. Para información, visite: https://www.theoceanac.com.

Cortesía

Arranca la Semana de Broadway

La nueva temporada de la NYC Broadway Week, que ofrece dos entradas por el precio de una, arranca el martes 3 hasta el 15 de septiembre, con la incorporación de 10 nuevos espectáculos para este otoño. El programa, que se celebra dos veces al año y que alcanza su décima tercera edición, ofrece la oportunidad de disfrutar de numerosos musicales de renombre, como The Book of Mormon, Chicago, The Great Gatsby, Hadestown, Hamilton y Harry Potter and the Cursed Child (foto), por nombrar algunos. Las entradas están disponibles para el público en el sitio nyctourism.com/broadwayweek.

Foto: AKA-NYC

OASES Café & Restaurante abre al público

OASES es un nuevo e innovador colectivo gastronómico y de bienestar que incluye una cafetería y un bazar, abiertos todo el día, y un restaurante y bar de servicio completo, con un comedor privado contiguo (The Tara Room). OASES Café permitirá a los huéspedes disfrutar de una cena en el lugar o de una experiencia para llevar para aquellos que buscan alimentos saludables. Servirá opciones nutritivas para el desayuno y el almuerzo, como los panqueques que se ofrecen en sabores como Raw Cacao, Ube y Ceremonial Matcha, tazones de acai y batidos orgánicos. Las opciones de bebidas incluyen matcha japonés de alta calidad y tés de todo el mundo. El restaurante, bar y sala Tara OASES ofrece nutritivos platos epicúreos, vinos naturales y cócteles personalizados. Más información://www.oasesnyc.com.

Foto: Zepth Colombatto

Off Broadway: “A Fairly Odd Musical. The Unauthorized Parody”

”See Humans Productions” (Bee Musical, Toothy’s Treasure), un espacio para que los artistas de la Generación Z utilicen técnicas experimentales para crear el arte que quieren ver en el mundo, estrena la pieza Off Broadway “A Fairly Odd Musical. The Unauthorized Parody”, una nueva comedia interactiva que parodia la exitosa serie de televisión de Nickelodeon The Fairly OddParents. Escrita y dirigida por Brayden Martino, la producción está destinada a audiencias mayores de 16 años y celebra los dibujos animados nostálgicos de los años 90 y principios de los 2000, al tiempo que satiriza los reinicios cada vez más ridículos y lucrativos de la industria del entretenimiento. En el Teatro Jerry Orbach en The Theatre Center (210 West 50th St. 3er piso), a partir del miércoles 4 de septiembre. Las funciones son los miércoles a las 8:00 pm. Boletos en la taquilla, llamando al 212-921-7862 o en línea en https://www.seehumans.com/fairlyoddmusica.