Hombre con cuchillo muere baleado al enfrentar a la policía en calle de Queens, Nueva York

Un hombre mayor con antecedentes de problemas de salud mental murió baleado ayer al comenzar el día al enfrentar a la policía de Nueva York sosteniendo un cuchillo en una calle de Queens.

Según NYPD, los agentes encontraron al hombre de 61 años sosteniendo un cuchillo de 14 pulgadas (35 cms) al responder a múltiples llamadas al 911. Al llegar, la víctima se abalanzó sobre los oficiales en Astoria en la intersección de 30th Avenue y 31st St poco antes de las 6:30 a.m. del lunes.

Fue el 3er caso similar en pocos días en Nueva York. El 9 de abril David Levin (69) murió baleado por policías estatales (NYSP) tras abrir fuego contra un cuartel policial ocupado a plena luz del día en el norte del estado. Previamente el 4 de abril Bruce Boyd, agente penitenciario retirado de NYC, murió tras arremeter contra la policía blandiendo un cuchillo afuera de su casa en Long Island.

Ayer “Hubo numerosas llamadas al 911 sobre un hombre y un cuchillo que actuaba de forma errática, y algunos de los que llamaron pensaron que iba a apuñalar a alguien”, declaró John Chell, jefe de NYPD, citado por ABC News.

Según NYPD, los agentes primero intentaron usar una pistola eléctrica contra el hombre, quien se encontraba en estado de angustia mental, pero no tuvieron éxito. Luego mantuvieron una conversación con él pidiéndole que soltara el cuchillo. Pero no lo hizo. Fue grabado en video avanzando hacia los oficiales, quienes abrieron fuego. Tras ser herido lo declararon muerto en el Hospital Elmhurst. Su nombre no ha sido divulgado.

Los agentes involucrados en el tiroteo resultaron ilesos. “Cada vez que el Departamento de Policía de Nueva York interactúa con alguien con problemas mentales, intentamos reducir la intensidad de la situación con el objetivo final de brindarle la ayuda que necesita”, afirmó Chell. “Sin embargo, en situaciones frenéticas y agitadas con personas armadas, nos vemos obligados a defendernos”.

El hombre había tenido dos incidentes documentados de trastorno mental con el Departamento de Policía de Nueva York. La policía recuperó el cuchillo que portaba la víctima y mostró una foto del mismo en una conferencia de prensa.

Más tarde, la concejal Tiffany Cabán, la senadora estatal Kristen Gonzalez, y los asambleísta Zohran Mamdani y Jessica González Rojas emitieron un comunicado conjunto en respuesta al tiroteo:

“Una tragedia ocurrió en Astoria esta mañana temprano. Si bien más detalles e imágenes del tiroteo seguirán arrojando luz sobre el incidente, esto es lo que nos han dicho hasta el momento: Nuestro vecino, con antecedentes de enfermedad mental, fue asesinado a tiros por la policía debido al uso de fuerza letal por parte del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) tras no poder reducir la tensión tras una interacción de 56 segundos con un hombre de 61 años que sostenía un cuchillo. Mientras esperamos más detalles, sabemos lo siguiente: existen deficiencias evidentes en la infraestructura de salud mental de nuestra ciudad. Existen deficiencias evidentes en la infraestructura de respuesta a emergencias de nuestra ciudad, especialmente en lo que respecta a los neoyorquinos con enfermedades mentales. Nuestra comunidad está conmocionada y nuestros corazones están destrozados. Esto no es verdadera seguridad pública”.

La investigación incluye a la Fiscalía General del estado, como sucede cuando alguien muere durante un operativo o bajo custodia policial. El mes pasado un hombre de 55 años murió baleado de madrugada al enfrentar a la policía en el estacionamiento de un almacén “Home Depot” en Staten Island (NYC) tras una llamada a 911. En febrero un anciano de 79 años armado con una pistola murió abatido en un enfrentamiento nocturno con agentes de la policía de Nueva York afuera de una comisaría en Queens (NYC).

En enero de 2022, al responder a un caso de violencia doméstica en Harlem (NYC), murieron baleados los jóvenes policías hispanos Wilbert Mora y Jason Rivera, a quienes luego el entonces presidente Joe Biden declaró “héroes”.

Busque ayuda