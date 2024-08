“Muchos mexicanos no lo quieren”: Edgar Berlanga lanza fuerte contra Canelo Álvarez

El próximo 14 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas se dará la pelea entre el poseedor de tres cinturones de campeón mundial, Saúl “Canelo” Álvarez, y el retador boricua Edgar Berlanga.

Este duelo enfrenta la amplia y exitosa carrera de Canelo con 65 peleas de experiencia y múltiples campeonatos. Ante un Berlanga que con solo 22 peleas en su carrera, disputará por primera vez un título mundial de alguna de las cuatro grandes organizaciones de boxeo.

Pero a pesar de las diferentes carreras que llevan ambos pugilistas, el boricua de 27 años no se achica ante quien es considerado como uno de los mejores boxeadores libra por libra de la actualidad. De hecho recientemente envió un fuerte mensaje hacia Canelo.

“Yo también soy una estrella él (Canelo) iba a pelear conmigo o con David Benavidez, o eventualmente retirarse, y yo iba a entrar y tomar su lugar. Tengo todo. Sé pelear. Me veo bien. Soy atractivo. Soy puertorriqueño con una isla detrás de mí. Tengo el paquete completo, que es lo que necesitas en el boxeo para convertirte en una estrella”, comentó Berlanga sobre la confianza que tiene para esta pelea.

Canelo Álvarez tras mandar a la lona a Jaime Munguía durante el combate entre ambos. Crédito: John Locher | AP

Berlanga prosiguió lanzando un duro insulto hacia Canelo. Alegando que hay muchos mexicanos que ni siquiera lo apoyan. “Muchos mexicanos no lo quieren. Voy mucho a México. No lo quieren. Su gente son mis fans. Les gustamos. Los puertorriqueños no me odian así de loco. Él es un ‘comemierda’. Tiene dinero, pero el dinero no te hace. Es sobre cómo tratas a la gente. La gente me quiere por eso”, lanzó fuerte boricua.

“Él solo está hablando mierda. No me importa un carajo. Él sabe lo que hay. Lo miré directamente. Como dijo Tony Montana en la película Scarface, ‘Los ojos no mienten, chico’. Y puedes verlo en mis ojos, no le tengo miedo a ningún hombre”, completó.

Además Berlanga dejó saber su molestia en la rueda de prensa por la irónica sonrisa que le hizo Canelo Álvarez en la cara. “No me gustó cuando me sonrió en la conferencia de prensa. Sentí que me estaba tomando como una broma. Conozco sus intenciones. Soy de un barrio en Nueva York. Si me sonríes en la cara, eso es una falta de respeto”, cerró.

