Cómo ahorrar electricidad con un solo truco al cargar tu celular

En la era digital actual, nuestro teléfono celular se han convertido en una extensión de nosotros mismos. Desde la comunicación hasta el entretenimiento, dependemos de estos dispositivos para casi todo. Sin embargo, esta dependencia viene con un precio: la constante preocupación por la duración de la batería.

¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes optimizar la batería de tu celular para que dure más tiempo? En el siguiente artículo, exploraremos en profundidad las mejores prácticas para prolongar la vida útil de la batería de tu smartphone, pero sobre todo, que su constante uso no afecte tu bolsillo y altere tu factura de electricidad.

¿Cuánta electricidad puede hacernos gastar un celular?

Antes de sumergirnos en los consejos de optimización, es crucial comprender cuánta energía consume realmente un smartphone. Contrariamente a la creencia popular, la cantidad de energía que requiere un teléfono es sorprendentemente baja.

Un cargador de teléfono celular típico que utiliza 5 vatios durante 3 horas solo consume 0,01 kilovatios-hora por día. Incluso dejar un cargador enchufado sin un dispositivo conectado consume apenas medio vatio al día.

Quizá, cargar todo el tiempo tu celular le causa más daño a tu dispositivo que a tus finanzas. (Foto: Shutterstock)

Es fundamental distinguir entre estos 2 conceptos:

* Duración de la batería: Se refiere a cuánto tiempo funciona tu dispositivo antes de necesitar una recarga.

* Vida útil de la batería: Indica cuánto tiempo durará la batería antes de perder su capacidad para mantener una carga.

Para dispositivos con baterías no reemplazables, la vida útil de la batería determina esencialmente la vida útil del dispositivo.

Consejos para optimizar la duración y vida útil de la batería y gastar menos en electricidad

1) Mantén tu software actualizado. Las actualizaciones del sistema operativo no solo mejoran la seguridad y añaden nuevas funciones, sino que también optimizan la eficiencia energética del dispositivo.

2) Utiliza los modos de ahorro de energía. Activa los modos de bajo consumo y ahorro de energía. Estos optimizan el rendimiento del dispositivo, reduciendo el brillo de la pantalla y pausando temporalmente funciones como la sincronización en la nube y las descargas en segundo plano.

3) Desactiva la función “levantar para despertar”. Si tienes un iPhone, considera desactivar esta función que activa automáticamente la pantalla de bloqueo cuando levantas el teléfono.

4) Ajusta el brillo de la pantalla. Reducir el brillo puede prolongar significativamente la duración de la batería. Podrías obtener una o 2 horas extra de energía simplemente ajustando esta configuración.

Hoy en día, existen cargadores inteligentes para celulares que cuidan tus gastos de electricidad, así como a tu teléfono. (Foto: Shutterstock)

5) Evita temperaturas extremas. Las altas temperaturas pueden dañar los componentes internos de tu dispositivo, incluyendo la batería. La mayoría de los dispositivos funcionan mejor entre 16 y 22°C (60,8 a 71,6 °F).

6) Quita la funda durante la carga. Las fundas pesadas y voluminosas pueden atrapar el exceso de calor durante la carga, lo que podría reducir la capacidad de la batería a largo plazo.

7) Usa enchufes inteligentes. Los enchufes inteligentes pueden configurarse para apagar el cargador después de un período determinado, ahorrando energía y prolongando la vida útil de la batería.

8) Cierra las aplicaciones que no estés usando. Cada aplicación que se ejecuta en tu dispositivo consume energía, incluso las que están en segundo plano.

9) Desactiva los servicios de localización cuando no los necesites. Los servicios de localización consumen mucha energía, especialmente en áreas con señal débil.

10) Evita usar el teléfono en áreas de señal débil. En zonas de baja cobertura, tu teléfono trabaja más duro para mantener la conexión, agotando la batería más rápidamente.

11) Desactiva el Wi-Fi cuando no lo uses. Aunque el impacto es menor en los teléfonos más nuevos, desactivar el Wi-Fi puede ahorrar algo de batería.

12) Almacena tus dispositivos con un 50% de carga. Si vas a guardar tu dispositivo por un largo período, cárgalo al 50% antes de apagarlo completamente.

13) Utiliza cables de carga seguros y confiables. Los cables dañados hacen que la carga sea menos eficiente y pueden representar un riesgo de seguridad.

14) Carga tu teléfono desde una computadora encendida. Cargar desde una computadora apagada o en modo de suspensión puede ejercer presión tanto en la computadora como en el teléfono.

15) Considera reemplazar la batería si es vieja. Aunque es más difícil en los modelos más nuevos, reemplazar la batería puede rejuvenecer la capacidad del dispositivo para mantener la carga.

Siempre utiliza cargadores y cables originales. (Foto: Shutterstock)

Mitos sobre la carga de teléfonos celulares

¿Es malo cargar el teléfono durante la noche?

Contrariamente a la creencia popular, cargar tu teléfono durante la noche no tiene un efecto negativo significativo en las baterías de los modelos más nuevos. Los smartphones modernos están diseñados para manejar la carga nocturna de manera eficiente.

¿Deberías cargar tu teléfono al 100%?

Sí, está bien cargar tu teléfono al 100%. Cargar parcialmente tu teléfono no extenderá su ciclo de carga, solo tendrás que recargarlo con más frecuencia.

¿Es malo usar el teléfono mientras se carga?

No hay problema en usar tu teléfono mientras se carga. La única desventaja es que tu movilidad estará limitada por el cable de carga.

Carga inalámbrica vs. cables de carga

Las bases de carga inalámbrica ofrecen comodidad y reducen el desgaste del puerto de carga, pero la carga por cable suele ser más rápida. Si buscas la máxima eficiencia energética, considera usar un cargador de cable tradicional con un enchufe inteligente.

Optimizar la batería de tu smartphone no requiere medidas drásticas. Pequeños ajustes en tus hábitos de uso y carga pueden marcar una gran diferencia en la duración y vida útil de la batería. Al implementar estos consejos, no solo prolongarás la vida de tu batería, sino que también reducirás la frecuencia con la que necesitas cargar tu dispositivo. Esto no solo es conveniente para ti, sino que también contribuye a un uso más sostenible de la tecnología.

Sigue leyendo:

* Debes poner a cargar tu teléfono en este momento en particular, según expertos

* Por qué nunca debes limpiar tu celular con agua

* 3 sencillas maneras de hacer que tu teléfono dure más tiempo antes de reemplazarlo