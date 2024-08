‘No me importa’: Chiquis Rivera responde a las críticas por su reality show

Chiquis Rivera respondió a quienes la han criticado por el lanzamiento de su reality show ‘Chiquis Sin Filtro’, a través de la plataforma ViX.

En una entrevista con varios reporteros, publicada por programas como El Gordo y la Flaca, comentó: “No es nada nuevo, lo de las críticas, la diferencia ahora es que no me importa, me siento muy yo, me caigo muy bien y quiero que las personas que me van a querer y me van a aceptar que me quieran tal y como soy”.

La intérprete de ‘Entre Besos y Copas’ agregó: “No tengo miedo de mostrar la mujer que soy y hablar de temas que quizás son tabú, pero todas pensamos en las cosas que yo hablo, yo nada más las digo”.

Hace unos días, la cantante de música regional mexicana contaba algunos detalles de este nuevo proyecto. “En un mundo que vivimos con tanto filtro, que yo también los uso, pero aquí me van a ver sin filtros, despeinada, desmaquillada, mi vida personal, mi carrera, muchas cosas van a poder ver”, sostuvo.

Además, explicó que nunca tuvo miedo de mostrarse tal cual es. Sin embargo, en la producción del material sí sintió algo de preocupación, hasta que entendió que al final es la verdad. “Tengo que decirlo todo como es”, destacó.

Chiquis Rivera contó que su misión en este mundo es inspirar a otros y por eso apuesta a ser transparente con la gente.

En total, el reality show tendrá 10 capítulos que saldrán cada viernes y se espera que el público pueda conocer de varios aspectos de su vida, incluyendo sus peleas familiares.

“Dije ciertas cosas y las dejé”, comentó la artista.

La hija de Jenni Rivera invitó a Raúl de Molina a ver este programa: “Está muy bueno, Raúl, tienes que verlo, tienes la aplicación de ViX, mientras estés comiendo o algo, ve ahí más”.

Este nuevo programa permite a la gente ver un lado que quizás no muestra tanto la ‘Abeja Reina’ y sobre todo conocer algunos conflictos y triunfos que ha tenido en su vida.

