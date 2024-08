¿Tekashi 6ix9ine con nuevos problemas luego de terminar con Yailin La Más Viral?

Tekashi 6ix9ine, rapero estadounidense, estaría nuevamente en problemas, pues las autoridades dominicanas pidieron una orden de arresto internacional en su contra, luego de que saliera de forma ilegal del país.

Medios como Listín aseguran que la Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega declaró al cantante en rebeldía y por eso pidieron su captura.

La decisión la tomaron porque el famoso no compareció ante el tribunal, pese a que lo citaron debidamente a audiencia.

Esta medida la tomaron por una solicitud hecha por los productores que golpeó Tekashi en octubre del 2023.

Diamond La Mafia, quien es compañero de los presuntos agredidos, dio una entrevista a La Mesa Caliente, que transmite Telemundo, sobre esta noticia: “Fue una sorpresa porque yo no fui a la fiscalía y no me notificaron. Entonces estaba en el gimnasio y yo vi eso, que le habían dictado eso, la orden de arresto internacional. Yo pensaba que ese caso ya se iba a quedar así porque en el momento que pudieron hacer algo no lo hicieron, pero sí supe que en el momento en que él había salido del país ilegalmente, no se fue del país con un permiso, se dice que tampoco salió del Aeropuerto de Santo Domingo, que viajó a Haití y de Haití a Miami”.

Verónica Bastos le preguntó cómo se siente ante la posibilidad de que Tekashi sea encarcelado: “Me siento mejor porque sé que los productores se van a sentir un poco más conformes y la gente se dio cuenta de la clase de persona que es”. Además, comentó que el artista tomó una actitud irreverente ante las autoridades dominicanas y reconoció que muchos creyeron que el famoso era un ángel. “La realidad es que esa es su forma donde quiera”, comentó.

Diamond La Mafia recordó que la golpiza que presuntamente le propinó a los productores fue porque su exnovia Yailin La Más Viral grababa con ellos un tema.

Ahora que está en esa situación, el productor comentó que no ha hablado más con Yailin La Más Viral, con quien no tiene ningún problema. “Ella me desbloqueó de Instagram automáticamente se dejó de Tekashi”.

Este es un nuevo momento duro en la vida del estadounidense, que además atraviesa la separación de Yailin La Más Viral, con quien duró varios meses.

