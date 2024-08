Adamari López contó su experiencia besando en una telenovela

Adamari López compartió que su primer beso de amor fue un momento muy especial, lleno de nervios y emoción. Sin embargo, agregó que en una producción fue mucho más complicado. Recordó que estaba bastante ansiosa y, a pesar de que era solo actuación, la situación se tornó embarazosa.

“Como yo ya sabía besar de verdad, en la novela yo pensé que uno besaba igual que se besa en la vida real y me tocó con un actor que se llamaba Jorge Castro, que después también fue mi novio, mayor que yo. Le metí la lengua“, le contó la puertorriqueña a su comadre Chiquibaby.

La presentadora de ‘¿Quién caerá?’, no dudó en mencionar la manera en como fue corregida: “Me dijo ‘muy chévere y todo, pero los actores no se besan así porque eso significaría que te faltaran el respeto. Un beso de telenovela no envuelve lengua'”.

Chiquibaby también se animó a compartir sus propias experiencias y mencionó cómo las primeras veces suelen estar llenas de aprendizajes y algunas anécdotas graciosas. Ambas presentadoras reflejaron la importancia de recordar esos momentos, tanto los buenos como los desafiantes, y cómo esos recuerdos han contribuido a formar las personas que son hoy.

La charla se convirtió en una reflexión sobre la espontaneidad de la vida y cómo esas primeras experiencias, aunque a veces sean incómodas, forman parte de la esencia de cada persona. Los seguidores del programa, como era de esperarse, se sintieron identificados y disfrutaron de la conexión sincera entre Adamari y Chiquibaby.

Adamari López contó cómo fue su primer beso

“Creo que fue Jorge Soler, un compañerito que tenía en la escuela. Yo no sabía besar, debo haber estado como en séptimo grado, no me había tocado como un beso y mis amigas me dijeron que el beso se daba como cuando te chupas una paleta, entonces como por ahí fue ese primer beso”, mencionó sobre la conversación.

Sigue leyendo:

· Adamari López y su mensaje por el cumpleaños de Toni Costa

· Adamari López está lista para las grabaciones de ¿Quién Caerá?

· Adamari López habla de la segunda temporada de ¿Quién Caerá? y de cómo queda ‘Desiguales’ en su ausencia