Adamari López y su mensaje por el cumpleaños de Toni Costa

Adamari López y Toni Costa han demostrado que es posible lograr mantener una relación cordial y de respeto a pesar de haber tomado caminos separados hace tres años. Su enfoque en el bienestar de su hija Alaïa es un gran ejemplo de coparentalidad. Es conmovedor que, en momentos especiales como el inicio del ciclo escolar o el cumpleaños de él, ambos se reúnan y compartan como familia.

La dedicación de Adamari al desearle un feliz cumpleaños a Toni, acompañada de una foto entrañable, demuestra que el cariño y la estima aún perduran. Es un recordatorio de que, aunque las relaciones románticas pueden cambiar, el amor por los hijos y la voluntad de crear recuerdos significativos en conjunto son lo más importante.

Este tipo de interacciones también pueden ser inspiradoras para otras parejas que enfrentan situaciones similares, mostrando que es posible mantener la armonía familiar. Sin embargo, el mensaje fue bastante corto al expresar “happy birthday”. Posteriormente, él agregó la historia a su perfil de Instagram.

Adamari López en sus historias de la red social de la camarita compartió una foto familiar para homenajear a Toni Costa por su cumpleaños. | Foto: Instagram @adamarilopez. Crédito: Cortesía

Alaïa también se tomó el tiempo de compartir un emotivo video al lado de su padre. Además, aprovechó para expresar sus sentimientos hacia él: “Feliz cumpleaños papi @toni que tengas el mejor de los cumpleaños. Gracias por ser mi papá, te amo”.

Toni Costa celebra su cumpleaños 41

“¡ESTE NIÑO DE 13 AÑOS HOY ESTA DE CUMPLEAÑOS, Y YA VAN 41! Este video es de agosto de 1997, estaba en las bodas de plata de Ramón y Marisol, que son como mis tíos y ahí estaba con Soledad, la mamá de Marisol, la recuerdo con tanto cariño, recuerdo que siempre estábamos juntos y jugaba mucho conmigo y me daba mucho amor siempre. Ahora me negarán que Alaïa tiene un poquito más de mí eh jejeje y les digo algo, veo a ese niño y pienso, sigo siendo así y haciendo los mismos gestos jejeje y obviamente no me escapaba nunca de bailar con todas las señoras”, fue el mensaje que acompañó la publicación.

Sigue leyendo:

· Adamari López está lista para las grabaciones de ¿Quién Caerá?

· Adamari López y la amarga experiencia en ‘Hoy Día’

· Adamari López llevó a su hija al psicólogo para entender su separación