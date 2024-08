Adamari López está lista para las grabaciones de ¿Quién Caerá?

Adamari López fue una de las personalidades despedidas de Telemundo. Luego de esa situación sus fans se comenzaron a preguntar lo que ocurriría con su carrera y todo se dio con ¿Quién Caerá?, espacio transmitido en Univision que está por comenzar nuevamente las grabaciones de su segunda edición. Además, dio a conocer que será el próximo miércoles 21 de agosto cuando se vaya de viaje a Uruguay.

“Me hacía muchísima ilusión hacer la segunda temporada. Yo creo que no había terminado la primera y el deseo de hacer una nueva temporada, porque me estaba divirtiendo mucho, ya estaba ahí”, dijo la puertorriqueña a ‘People en Español’.

La también actriz ya se comunicó con las maestras de su hija para hablarles de su ausencia: “Por esta temporada de mes y medio del inicio de clase mamá no va a estar en la casa, pero Alaïa va a tener a mis hermanas aquí para poder ayudarlas. Me dijeron que les volviera a recordar esto en un email para ellas saber a quién se pueden dirigir o cómo se van a comunicar conmigo mientras yo no esté”.

Las grabaciones otra vez serán en el mismo país de la primera ocasión, y no puede estar más contenta por la confianza que le dan en Univision: “Ha sido una nueva oportunidad para seguir creciendo profesionalmente; darme la oportunidad de estar en un programa de concursos, que usualmente lo hacen los hombres, en otro país, una nueva audiencia para mí. Me suponía un reto y que tenga continuidad me parece maravilloso”.

La destacada presentadora de televisión también aprovechó para ofrecer nuevos detalles que de esta ocasión: “Hay más cantidad de dinero esta vez, se van a quedar más días los participantes, ahora van a estar 10 días dentro del programa”.

Adamari López habló del cuidado de su hija por el viaje

“Toni también tiene cosas de trabajo, así que tengo que organizarme en todos los aspectos para que si no está él la niña esté bien cuidada y bien atendida y que las personas que se quedan sepan exactamente lo que tienen que hacer con ella”, expresó durante la exclusiva a ‘People en Español’.

“Papá siempre está presente, pero papá también tiene trabajo. A veces Toni está en Miami, pero a veces Toni está fuera de Miami, entonces tratar de acordar con la mayor cantidad de tiempo dentro de lo que sea posible cuáles son los días que papá no va a estar para estar completamente segura de que todas las bases están cubiertas en el caso de no estar ninguno de los dos. Yo trato de tener todo como muy medido para que no haya tanto margen de error en cualquier situación que se pueda presentar”, dijo.

