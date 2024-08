El duro mensaje que envía Yailin La Más Viral en su nuevo videoclip tras terminar con Tekashi 

La cantante dominicana Yailin La Más Viral ha enviado un duro mensaje luego del fin de su relación con el rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, con quien tuvo un noviazgo marcado por varias polémicas.

Ahora que no están juntos, la intérprete de ‘Chivirika’ ha aprovechado para desahogarse con el tema ‘Perdí mi tiempo’, que tiene una fuerte carga emocional, que demostraría cómo se siente ahora que está soltera.

En el video, Yailin La Más Viral aparece con un vestido de novia y una pistola, simulando además que mata a su esposo.

“Yo no puedo creer que tú me hiciste eso, porque yo confié en ti, yo te lo entregué todo y al final nada valió la pena, solamente perdí mi tiempo. Qué basura”, dijo.

Otro mensaje que envía la dominicana es que es capaz de conquistar hombres y mujeres. “Tú buscas las mujeres, ellas me buscan a mí, los tigueres también pa’ que tú no me equivoques, lo que tú buscas en ella, ella lo buscan en mí, quizás soy de los dos bandas, soy la para’ de tu bloque”.

La canción llega en un momento bastante controversial, pues presuntamente le filtraron un video íntimo y además Tekashi 6ix9ine lanzó una canción con La Perversa, quienes muchos consideran que es rival de la artista.

Para seguir profundizando en sus sentimientos, Yailin La Más Viral afirmó: “Hoy me di cuenta de que con el corazón sí se canta, solamente sigan su vida, sean felices”.

Yailin La Más Viral recibió cientos de comentarios por parte de usuarios en su canal de YouTube, quienes le afirmaron: “Aquí los hombres también escuchamos a la chivirika”, “Estos son los temas que necesitan cantar después de una ruptura no lloradera como las otras”, “Mi yai te quiero, aquí como siempre firme”.

Otros indicaron: “Esta canción está en replay”, “Me encanta este trap. Sigue adelante y enfocada”.

A muchos de los fanáticos de la artista les gustó que pese al momento que atraviesa decidiera seguir adelante y encontrar en la música un refugio para sanar y continuar.

