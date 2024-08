Yailin La Más Viral graba video en Nueva York luego de escándalo con Tekashi 6ix9ine 

Luego del escándalo con Tekashi 6ix9ine, la cantante dominicana Yailin La Más Viral se ha mostrado muy enfocada en su carrera musical y por eso el fin de semana se le vio en la grabación de un videoclip junto al rapero estadounidense Lil Tjay.

Este es un nuevo logro para la intérprete de ‘Chivirika’, quien ha ido sumando experiencia a su carrera y se ha enfocado también en la internacionalización de su música.

Poco después de que se conociera este nuevo proyecto, la artista ofreció una breve entrevista a Santiago Matías, más conocido como Alofoke.

En el canal de YouTube del locutor dominicano, la famosa dio algunos detalles de sus nuevos proyectos.

“Tú sabes que yo había estado por primera vez en la Parada Dominicana, la gente me apoyó, los dominicanos, mi team Chivirika, que estaba fuerte, que viva el plátano. Me fui y volví aquí, haciendo los proyectos, viene maquillaje, vienen muchas cosas, no lo vamos a decir, sino más adelante”, comentó.

Acerca de la foto que subió con un vestido de novia y una pistola no quiso revelar mucho y solo se limitó a decir: “Netflix tiene que contratarme a mí”.

Yailin La Más Viral afirmó que en estos momentos está muy enfocada en su hija y en la música y que además ha preparado varias colaboraciones para seguir sonando.

Acerca de la colaboración con Lil Tjay, dijo que fue algo de 30 minutos. “Él hizo la idea y yo le caí atrás”, dijo.

Además, comentó que con el rapero encontró su línea y se está enfocando en reforzar ese estilo.

La joven indicó que su intención es llegar lejos con su música. “Yo estoy empoderada, uno no llora, uno factura”, comentó, haciendo alusión al fin de su relación con Tekashi 6ix9ine.

Hace unos días, el ex de Yailin La Más Viral causó revuelo al publicar un video con La Perversa, quien es considerada rival de la artista dominicana. La noticia tuvo más impacto, pues hace poco se conoció que habían terminado y por eso muchos consideran que el rapero hizo esto en forma de venganza.

