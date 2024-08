Laura Zapata revela que mantiene “bloqueda” a Thalía 

A poco menos de un año de que Laura Zapata revelara las razones de su conocida enemistad con Thalía, la actriz mexicana volvió a ser interrogada sobre su actual relación con la intérprete de “A Quién Le Importa”.

Durante un reciente encuentro con la prensa mexicana, Zapata fue cuestionada por un reportero sobre si había felicitado a la esposa de Tommy Mottola por su reciente cumpleaños, el pasado 26 de agosto.

Ante esto, la actriz latina dejó en claro que sigue manteniendo “su distancia” de Thalía, además de negarse a dirigirle la palabra a pesar de fechas especiales como cumpleaños.

Ay no, mi amor. Ay, que bárbaro. Ay, felicidades. Soy mujer de una sola palabra. Mira, las relaciones, cuando no funcionan, allí se quedan en el camino”. Laura Zapata – Actriz

Laura Zapata “bloqueó” a Thalía

Durante la misma entrevista, la intérprete de “Siempre Reinas” mencionó que como parte de esta enemistad que mantiene con Thalía, la sigue “bloqueando”. Incluso, la comparó con una alergia que debe ser evitada a toda costa.

Yo la bloqueé. En la vida hay que ser así, o sea, si tu eres alérgico a los camarones y, cada vez que vas a un lugar de mariscos pides camarones y te enfermas, pues que pinch… necio eres”. Laura Zapata – Actriz

Aunado a todo lo anterior, la actriz mexicana mencionó que, por el momento, no tiene interés de reconciliarse con la también actriz debido a su indiferencia con la muerte de la abuela de ambas Eva Marge: “Yo creo que no, porque ni siquiera vino a despedirla, no creo que le interese, o sea, te interesa estar con las personas cuando las amas”.

Hasta el momento, y luego de presumir las decenas de felicitaciones y regalos que recibió por su cumpleaños número 53, Thalía no ha reaccionado a la reciente declaración de Zapata.

¿Por qué Laura Zapata y Thalía están peleadas?

Luego del lamentable secuestro de Laura Zapata y su media hermana, Ernestina Sodi, la relación entre Zapata y el resto de su familia sufrió graves daños. Sin embargo, y a pesar de lo sucedido, la actriz mantuvo una buena relación con Thalía.

Fue hasta el año 2022, tras la muerte de la abuela de Thalía y Zapata, Eva Mange, que la endeble relación entre las actrices terminó por desaparecer. Aunque hasta el momento la intérprete de “Amor a la Mexicana” ha guardado silencio respecto a este tema, fue Laura Zapata la que reveló, en 2023, que la negatividad de Thalía de despedirse de su también abuela se convirtió en uno de los factores de su separación.

Sin embargo, y de acuerdo con Zapata, fue lo dicho por Yolanda Andrade, respecto a que Thalía mantenía a Laura, lo que terminó por romper totalmente la relación entre las mexicanas.

