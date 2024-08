Monse Medina contó la lucha que atraviesa por un trastorno

Monse Medina, conocida por su participación en el programa matutino “Despierta América”, ha compartido abiertamente su lucha contra el trastorno dismórfico corporal, un tema que afecta a muchas personas. Este desorden mental implica una percepción diferente del aspecto físico, lo que puede generar una constante insatisfacción.

“Hace muchos años Astrid (Rivera, periodista de Despierta América) me pidió hacer esta entrevista y se lo comenté a LuzMa (productora ejecutiva) hace poco, no estaba lista en aquel cuerpo y me da como que vergüenza decirlo porque era un cuerpo y sigue siendo un cuerpo sano el que me permite caminar, el que me permite llegar a mi trabajo y creo que muchas veces uno no le da la importancia, no le da las gracias a su cuerpo y es parte del proceso. Yo sé que muchas niñas y adolescentes pasan por lo mismo que es lo que más rabia me da”, dijo en Univision.

Monse destacó la importancia de hablar sobre este tipo de problemas de salud mental, ya que muchas personas que enfrentan situaciones similares pueden sentirse solas o incomprendidas. Al compartir su experiencia, busca no solo eliminar el estigma del trastorno, sino también brindar apoyo a quienes atraviesan situaciones parecidas.

“Yo sé que podemos sentarnos acá y culpar a los medios y culpar a la presión, pero es responsabilidad de nosotros tomar acción también y creo que por eso me animé a contarlo porque no solo se trata de mí, se trata de mandar un mensaje y si yo tengo una plataforma y yo estoy viviendo algo. Yo sé, los números lo dicen, 10 millones de personas sufren de esto y 20 millones en el país sufren de algún tipo de trastorno alimenticio”, dijo durante su intervención.

Además, aprovechó para mencionar una experiencia bastante cercana: “Hace 2 años me tocó con la mamá de una de mis mejores amigas llevar a rehabilitación por un trastorno alimenticio y creo que ese fue uno de los espejos más grandes en mi vida y creo que por eso me animo a contar esta historia”.

“Despierta América” se ha convertido en una plataforma esencial para abordar temas relevantes en la comunidad hispana, y el testimonio de Monse Medina es un claro ejemplo de cómo el programa no solo entretiene, sino que también informa y empodera a su audiencia a través de historias de superación y resiliencia.

