Carlos Calderón: “Hemos superado a ‘Despierta América'”

Carlos Calderón, quien se unió oficialmente al equipo de conductores de ‘Hoy Día’ en Telemundo hace una semana, ha compartido sus pensamientos sobre su transición y su trato con sus excompañeros del matutino de Univision. En exclusiva con People en Español, reflexionó sobre su experiencia tras año y medio desde su salida del canal.

El presentador menciona que, aunque ha tomado un camino diferente, sigue manteniendo un cariño especial por sus antiguos colegas, pero esta vez mantiene una competencia sana por el rating que se disputa en Telemundo y Univision, que definitivamente cambió en los últimos días.

“A mí me gusta. Ahora que estaban las Olimpiadas yo veía a muchos competidores de los mismos países que se ve que son amigos y que se ve que son parte del equipo y compitiendo eran implacables e iban unos contra otros y al final se celebraban. Yo espero que ellos celebren mi triunfo. He recibido algunos mensajes de excompañeros felicitándome, lo cual aprecio mucho“, dijo a la revista.

Carlos Calderón habló del reto que enfrenta el matutino de Univision tras su trabajo en Telemundo. Crédito: Mezcalent

Calderón también menciona cómo ha sido adaptarse a la nueva dinámica en ‘Hoy Día’, donde se siente emocionado por poder compartir nuevas historias y conectar con la audiencia. Aunque la competencia es real, expresa que esto no altera el afecto que siente por sus excompañeros.

“Yo, como siempre, les deseo mucho amor y mucha felicidad a ellos porque si son familia, quieras o no estos trabajos te unen mucho a esas personas. Pero sí hay definitivamente el deseo de ser competitivo, y lo hemos logrado. Tengo entendido que por primera vez en la historia del programa hemos superado a Despierta América en varias ocasiones y estoy muy orgulloso de haber podido contribuir a esos números y supongo que se les ha de haber abierto los ojitos y se han de haber sorprendido. Pero ellos sabían lo que dejaron ir y pues ahora se hace lo que se puede”, añadió el presentador.

Calderón se muestra optimista y entusiasmado por esta nueva etapa en su carrera, evidenciando que su espíritu de colaboración y amistad sigue intacto, a pesar de estar en diferentes cadenas. Su enfoque se centra en avanzar y brindar contenido de calidad, sin perder de vista el compañerismo que ha cultivado.

“Te puedo decir que tengo contacto en redes sociales más que nada. He recibido contacto sobre todo de Karla Martínez. Es muy amable siempre. Nos conocemos desde que empecé yo la carrera, empezamos prácticamente juntos en Univision hace como dos décadas, entonces yo sé que ella sabe lo que he trabajado y tenemos ese contacto. Los demás, pues también a través de redes hemos tenido alguno que otro like por ahí“, mencionó a ‘People en Español’.

