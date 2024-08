Reportes oficiales sobre crímenes de odio en NY poco reflejan las hostilidades antihispanas

¡Por qué no hablas inglés, si vives en América! Le gritó violentamente una persona al colombiano ‘Tyson’, la semana pasada, cuando salía del tren 1, en la calle 72, en Manhattan. El migrante, con más de 40 años viviendo en Nueva York, prefirió ignorar el comentario y seguir su camino.

“En este momento, observo más agresividad hacia los demás en esta ciudad. Quizás la situación económica y muchos otros asuntos entremezclados, está inspirando más odio. Para mi en estos casos, la prudencia, es la mejor consejera”, comentó el caleño.

El reclamo que le hicieron a ‘Tyson’, de forma airada, en donde se le cuestionó por hablar español, podría tipificarse, como un crimen de odio. Como la gran mayoría de este tipo de situaciones, no está en ninguna estadística oficial, ni en la “gran película” que proyecta el incremento de este tipo de delitos en Nueva York, que de acuerdo con las proporciones oficiales, van dirigidos mayormente a la comunidad judía, islámica, asiáticos, a los miembros del colectivo LGBTQ y los afroamericanos.

Los crímenes de prejuicio antihispano, no se muestran como importantes en esta panorámica.

“Nosotros los hispanos preferimos no buscarnos problemas. Pero eso no quiere decir, que no esté pasando a cada rato. Y todos los días. Nosotros mismos, no le prestamos atención.”, estimó el migrante.

Sin denuncias suficientes

En efecto, un informe del contralor de Nueva York, Thomas DiNapoli, expone con preocupación que en los últimos cinco años, han aumentado en un 69% las denuncias de los delitos de odio, lo que marca la cifra más alta desde 2000, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

Entre 2019 y 2023, estos incidentes crecieron en la ciudad de Nueva York (59.3%) y más rápidamente en el resto del estado (87.5%).

En 2023, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), informó 669 delitos de odio, un aumento del 12,6% con respecto a 2022. En estas gráficas tampoco son preponderantes los ataques específicos a las comunidades hispanas.

En el resto del estado, la División de Servicios de Justicia Penal (DCJS) informó 420 incidentes en 2023, un aumento del 12,9% con respecto al año anterior.

Además, como concluye el reporte “los datos disponibles pueden no captar todos los delitos relevantes, ya que la falta de denuncia puede ocurrir por varias razones. Las víctimas pueden dudar en denunciar incidentes, debido a razones que incluyen barreras lingüísticas, miedo a represalias, desconfianza en la aplicación de la ley o falta de confianza en que se hará justicia”.

Hay que recordar que un crimen de odio, es un delito que está motivado por una percepción o creencia sobre la raza, etnia, género, identidad o expresión de género, religión, edad, discapacidad, orientación sexual u otra característica protegida de la víctima.

88% de las denuncias de crímenes de odio, por razones religiosas, tuvieron como objetivo a los judíos. (Foto: Fernando Martínez)

Prejuicios predominantes

Los datos disponibles para la Gran Manzana, divulgados por la contraloría estatal esta semana, muestran que el 58% de todos estos incidentes en la ciudad de Nueva York en 2023, se cometieron contra personas: 32% fueron lo suficientemente atroces como para ser delitos graves, incluidos 72 delitos graves de agresión, el 47% de los cuales se cometieron por un prejuicio antijudío o anti homosexual.

Los ataques contra judíos neoyorquinos, representaron el 65% de todos los incidentes de delitos graves de odio denunciados y documentados en la ciudad de Nueva York en 2023.

“Somos un centro diverso de culturas, creencias e identidades, cuya fortaleza siempre ha estado en la creación de vínculos comunitarios que nos unen”, afirmó el contralor DiNapoli. “La lucha contra el odio y la intolerancia, exige que nos comuniquemos con nuestros vecinos, los respetemos y los aceptemos”.

En los últimos cinco años, los incidentes contra hombres homosexuales aumentaron un 141% (de 54 a 130) y los delitos de odio contra neoyorquinos transgénero aumentaron un 140% (de 10 a 24).

Durante la pandemia, las hostilidades contra los asiáticos aumentaron de cinco incidentes denunciados en 2019 a 140 en 2021.

En los últimos dos años, el número de incidentes contra los asiáticos se redujo a la mitad, pero sigue siendo 11 veces mayor que los denunciados en 2019, recopiló la contraloría.

“Cuando aumentan este tipo de delitos, en el Proyecto Anti-Violencia de la Ciudad de Nueva York (AVP) sabemos que hay incluso muchos más, que no se denuncian a las fuerzas del orden” comentó Audacia Ray, co directora del Proyecto Anti-Violencia de la Ciudad de Nueva York.

El delito más común el año pasado, fue el acoso agravado en primer grado, un crimen que implica actos como pintar una esvástica, colocar una soga en la propiedad de alguien o dañar instalaciones religiosas.

Hubo 145 situaciones de este tipo en la ciudad de Nueva York, y todos, excepto 14 de ellas, se cometieron con un sesgo antisemita.

Las otras hostilidades más comunes fueron delitos menores contra personas: agresión en tercer grado (127 incidentes) y acoso agravado en segundo grado (108 incidentes), ambos clasificados como agresión simple.

Estos incidentes fueron motivados predominantemente por prejuicios anti-gay masculino, anti-judío, anti-asiático y anti-negro.

A pesar de los avances, las comunidades LGBTQIA siguen siendo agobiadas por ataques. (Foto: Fernando Martínez)

Los hispanos prefieren callar

En este sentido, el venezolano Yonatan Matheus de América Diversa, asegura que es muy común en las reuniones de apoyo de esa organización, que de forma “muy frecuente y en ascenso” inmigrantes de Sudamérica, comentan que en diversos espacios como los trenes y parques, son receptores de microagresiones y de comentarios despectivos, por su origen nacional, por no hablar inglés, o apariencia física.

“La gran proporción de los hispanos que están siendo víctimas de ataques de odio y discriminación, diariamente en la ciudad de Nueva York, ni siquiera les pasa por la mente denunciarlo”, acotó el activista.

El miedo a las represalias, el estatus migratorio, las limitaciones en el idioma y el desconocimiento del orden jurídico, se convierte en las barreras por las cuales estos crímenes contra los hispanoparlantes, no tienen ningún relieve en las estadísticas oficiales.

“Además hay un tema cultural. En el segmento del colectivo LGBTQIA hispano, recordemos que venimos de países, en donde las burlas públicas y todo tipo de agresiones, en contra de esta comunidad, son casi que normales. En la mayoría de los casos, ni siquiera se tienen información de que aquí en Nueva York y en el país, se trata de una acción que podría tipificarse como un delito de odio”, subrayó.

Hispanos contra hispanos

Matheus describe que con base a los comentarios recogidos en su actividad diaria como activista, en las reuniones de apoyo, se describen dos situaciones que podrían ser las más típicas.

Primero, personas blancas y afroamericanas que hacen comentarios a migrantes latinoamericanos llamándolos “brown”, es decir “marrones”. Una etiqueta que es muy despectiva.

Segundo, personas hispanas que abiertamente gritan comentarios hirientes y muy hostiles en contra de personas también hispanas, que tienen una orientación sexual e identidad de género, que no se adapta a las mayorías.

“Las conductas homofóbicas y transfóbicas son cada vez más comunes en los vecindarios de mayoría hispana. No es lo mismo para este colectivo en específico, caminar por algunos vecindarios del Alto Manhattan o Queens, que hacerlo por Chelsea o el Midtown. Sin embargo, en este contexto, especialmente en la masa de recién llegados, en general, la posibilidad que esto termine en una denuncia policial, es casi nula“, agregó.

El informe del contralor estatal:

NYPD registró 669 delitos de odio en la ciudad en 2023, un aumento del 12,6 % con respecto a 2022.

Los incidentes antisemitas representaron el 65% de todos los delitos graves de odio en la ciudad en 2023.

NYC registró la mayoría (el 61,4 %) de los incidentes de delitos de odio en el estado de Nueva York, un cambio con respecto a años anteriores, cuando la Ciudad y el Estado registraron proporciones aproximadamente iguales de incidentes.

1/3 de los ataques denunciados se debieron a prejuicios raciales y étnicos.

52% de los delitos de odio por motivos raciales fueron contra personas negras.

17% por orientación sexual/identidad de género LGBTQ+

44% de todos los incidentes de delitos de odio registrados y el 88% de los delitos de odio por motivos religiosos se dirigieron a víctimas judías.

Vías para denunciar:

Para más información, recursos y detalles sobre cómo denunciar un presunto crimen de odio en la Ciudad de Nueva York puede conectar con el portal web: hate-crimes-victims-guide-to-help-spanish.pdf (nyc.gov)

Si usted o alguien conocido es víctima de un crimen de odio, llame al 911. Tenga en cuenta que: Si necesita ayuda en su idioma, diga el nombre de su idioma o dialecto en inglés (ej., “Spanish”).

Habrá una pausa mientras la operadora del 911 lo conecta con un intérprete.

Se enviarán oficiales de patrulla del NYPD a su ubicación y tomarán los detalles del incidente, incluyendo la aparente motivación por prejuicios.

Después, la Fuerza de Crímenes de Odio (Hate Crimes Task Force), una unidad especial del NYPD hará una investigación más a fondo y determinará si el incidente debe ser clasificado como un crimen de odio.