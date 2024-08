Alejandra Jaramillo: ¿se casará próximamente con Beta Mejía? 

La presentadora ecuatoriana de televisión Alejandra Jaramillo ofreció una entrevista Jomari Goyso en la que habló de varios aspectos de su vida, incluyendo su relación con Beta Mejías, creador colombiano de contenido.

En la conversación que tuvieron en Más Moda Menos Filtro, la conductora de ¡Siéntese Quien Pueda! mostró su clóset y también algunos detalles que quizás la gente no conocía de su vida.

Ante la pregunta de si habrá boda próximamente, la famosa comentó que sí han hablado de un futuro juntos, pero no tienen una fecha en específico para casarse.

“Estamos hablando de ser papás pronto”, comentó para luego indicar que sí se ve en algo más formal con Beta Mejías.

“Yo creo que el casamiento se dará luego de que él me lo proponga y yo no le voy a poner fecha para que me lo proponga, que me lo proponga cuando le nazca, ¿me entiendes?”, dijo.

Además de esto, explicó que tendría hijos con él antes de casarse: “Yo he aprendido que en la vida no hay que seguir un orden exacto”.

Alejandra Jaramillo comentó que se han estado organizando para tener bebés dentro de un año o un año y medio, con la intención de formar su familia.

Al comienzo, a la conductora de televisión le costó entablar una nueva relación: “No me daba miedo la gente, me daba miedo por mí, porque no quería ni salir lastimada ni dar un paso que no vaya a valer la pena, pero luego pensé también que la vida está para equivocarse y volver a repetir y volver a intentarlo las veces que sea necesario y creo que pensando en eso me di la oportunidad y me llevé una linda sorpresa y que estoy con una persona con la que quiero compartir mi vida”.

También afirmó que su hijo Sebastián tiene una bonita relación con Beta: “Ellos se hicieron amigos”.

Con esto, demuestra lo bien que van las cosas en su relación con el colombiano y por eso se han proyectado de tal manera para un futuro.

