Ancelotti sobre la distancia del FC Barcelona sobre Real Madrid: “Solo es un detalle”

El DT italiano a cargo del Real Madrid, Carlo Ancelotti, calificó de “detalle” la diferencia que les saca el FC Barcelona, porque “la Liga es muy larga”.

“¿Estar a cuatro puntos del Barca? Es solo un detalle. Nos ha afectado más no ser capaces de mostrar una mejor versión, no los cuatro puntos. No estamos contentos. No hemos jugado bien pero la temporada es muy larga”, comentó Ancelotti en rueda de prensa.

Considera “normales las críticas” por la “gran exigencia” que tiene su equipo. Por último, se congratuló de la continuidad de Dani Ceballos: “Es un jugador importante y muy útil para nosotros”.

“Para mí Mbappé y Vinicius se están asociando bien, que no marquen si llama la atención”, afirma el italiano, que dice tener claro que “se van a asociar mejor con el tiempo, pero no solo Mbappé con Vinicius, también con los medios”.

“Nunca tuvimos problemas de adaptación y menos ahora que tenemos a los mejores del mundo”, afirma, e insiste en que “Kylian está jugando muy bien, siempre es peligroso y se mueve muy bien. No hay problema adaptación defensivo de Mbappé, ese es un problema ser colectivo, porque los delanteros están menos involucrados en ese trabajo”.

Ancelotti anuncia que “Vinicius juega más por la izquierda, y seguirá siendo así aunque puede cambiar la posición con Mbappé”. Desvela que “la responsabilidad de tirar los penaltis la toman ellos”, y defiende su postura: “Creo que es correcto darles la responsabilidad a los dos, eligen ellos, en un partido pasan cosas y uno marca gol y el otro lo necesita”.

“El equipo está motivado. Queremos mostrar la mejor versión ante el Betis, ser sólidos y jugar bien”, afirma. Ante la inquietud del entorno y del club por las dudas en el juego, dice: “No hemos sido capaces de ser un bloque compacto, mejorar en el juego colectivo. Todos de acuerdo, los jugadores igual. Cuando el problema es claro es sencillo solucionarlo”.

Y abunda: “Solo tenemos que defender mejor. Elevar el compromiso colectivo y trabajar juntos en recuperar el balón. Hemos recibido dos goles en cinco partidos, pero nos cuesta recuperar el balón y los rivales nos juegan demasiado entre líneas. Debemos solucionarlo”.

