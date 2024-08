Guillermo Martínez brinda su respaldo a Rogelio Funes Mori en Pumas de la UNAM

El delantero argentino y una de las principales figuras de los Pumas de la UNAM, Rogelio Funes Mori, se encuentra atravesando una de las peores etapas de su carrera profesional dentro de la Liga MX debido a que no ha podido marcar gol en el estadio Olímpico Universitario y además por mantener una larga racha sin poder romper la portería de sus rivales, por lo que el encuentro de este fin de semana ante los Tigres de la UANL correspondiente a la Jornada 6 del torneo Apertura 2024 será fundamental para él.

Ante este motivo el jugador y también delantero de los felinos, Guillermo Martínez, reconoció durante la conferencia de prensa previo a este partido contra los Tigres que siente una plena confianza por su compañero y cree que este encuentro será de gran ayuda para él con la finalidad de marcar nuevamente un gol con el que puedan sumar una victoria y mantenerse en la lucha por un puesto a la Liguilla.

“Hemos platicado sobre un par de cosas y es algo que no le mueve, pero le he visto y no se ve un Funes ansioso ni con un tipo de molestia. Lo ves disfrutando tranquilo y qué mejor que aprenderle a él sobre eso, que cuando los goles no se dan, él está tranquilo”, expresó el ‘Memo’ en sus declaraciones.

“Quién no quisiera tener la carrera que tiene y ser un distinguido de su anterior equipo. Él ha hecho los goles en su equipo pasado y no fueron casualidad. Como hemos dicho, cae uno y caen los demás”, agregó el jugador felino que defendió completamente a su compañero de equipo.

Guillermo Martínez también habló sobre la fuerte competencia que tienen los Pumas de la UNAM por delante en el presente torneo Apertura 2024 de la Liga MX y sostuvo que por este motivo deben trabajar mucho más para poder tener mejores resultados en el terreno de juego que les permitan sumar puntos para estar entre los primeros lugares de la tabla de clasificación y así avanzar a la Liguilla.

“Es una competencia muy sana. Es uno de los equipos donde he sentido esa competencia muy leal, muy sana y nos ayudamos a mejorar. No somos egoístas. Estamos bien mentalmente para ayudarnos a ser mejores”, concluyó el futbolista.

Actualmente los Pumas de la UNAM se ubican en la octava posición de la tabla de clasificación con un total de 10 puntos acumulados producto de tres victorias, un empate y una derrota, por lo que conseguir un positivo resultado en esta jornada le permitiría seguir con sus posibilidades de lograr clasificar a la siguiente ronda del torneo azteca.

