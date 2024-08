Eddie Hearn asegura que el Canelo Álvarez es la última oportunidad de Terence Crawford

El promotor de boxeo Eddue Hearn lanzó unas contundentes declaraciones al afirmar que el boxeador estadounidense Terence Crawford sólo tiene dos caminos en su carrera profesional y son el de pelear contra el mexicano y múltiple campeón de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, o colgar los guantes y anunciar su retiro formal del deporte.

Estas declaraciones las realizó Hearn durante una entrevista ofrecida para KO Artist Sports; en la misma consideró que a pesar que Crawford tiene todavía varias opciones de rivales en las 154 libras, división en la que ya es campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), solo tiene como único gran rival al peleador mexicano que tendrá este 14 de septiembre un interesante enfrentamiento contra Edgar Berlanga en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

“No creo que Crawford vuelva a pelear. A menos que sea Canelo Álvarez”, expresó el promotor al analizar el tiempo que ha tardado Crawford en elegir algún rival para regresar a los cuadriláteros y demostrar que todavía se encuentra vigente en el deporte.

Hearn recordó que desde que era campeón welter buscó un combate contra Jaron ‘Boots’ Ennis que nunca se concretó y ahora como monarca de la AMB se habla sobre la posible revancha contra Israil Madrimov o incluso un enfrentamiento contra Vergil Otiz; además de esto la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ordenó esta semana que Crawford se pelee contra Sebastian Fundora en las 154 libras, aunque nada concretado hasta ahora.

“No creo que pelee con Vergil Ortiz y no hará una revancha con Madrimov. Definitivamente no peleará con Boots. Entonces, ¿contra quién vas a pelear?. No creo que pelee con Fundora”, afirmó en sus declaraciones.

“Ha ganado mucho dinero y no le interesan las peleas que le reportarán una fortuna o que le entusiasmen mucho, y el que le entusiasma es Canelo. Si no puede conseguir esa pelea, no creo que vuelva a pelear”, concluyó Hearn.

