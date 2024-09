Carlos Adyan y su esposo disfrutan un espectacular fin de semana en Cancún

Carlos Adyan, presentador boricua, disfrutó este fin de semana junto a su esposo Carlos Quintanilla de un resort en Cancún. En la cuenta en Instagram del conductor En Casa con Telemundo subió algunas fotos y videos de los buenos momentos que han compartido.

En una publicación que hizo Quintanilla, comentó: “Pasando un fin de semana increíble en Secrets Playa Blanca con Carlos Adyan. El video es una muestra de lo que callamos los camarógrafos con los difíciles creadores de contenido. Síganme para más behind the scenes”.

Por su parte, el puertorriqueño dijo: “Siendo felices en Secrets Playa Blanca. He ido a varios all inclusive pero la calidad de la comida, bebida y tranquilidad es única. Vayan a seguirlos, no se van a arrepentir”.

Varios de los seguidores de la pareja reaccionaron con mensajes como: "Dios te me bendiga siempre, muchas bendiciones y a tu pareja y a tu familia", "Qué buena vida. Disfruten"

Carlos Adyan lanza podcast

El famoso estrenó hace poco su propio podcast, conocido como No lo cuentes, en el que busca reflejar historias que inspiran.

El primer episodio fue junto a María Celeste Arrarás, con quien tiene una bonita amistad desde hace un tiempo.

“Muy feliz de presentarles No lo cuentes podcast y de tener una madrina de lujo, María Celeste Arrarás”, indicó.

En la descripción además comentó: “Es un sueño materializado y le agradezco a Michelle Posada por creer en mí y producir este sueño. Link en mi bio. Disponible ya en YouTube, Spotify y Apple”.

“Bienvenidos a No lo Cuentes, el espacio donde descubrirás los secretos que las estrellas y las grandes personalidades prefieren mantener ocultos”, dice parte del slogan de esta producción.

En esta primera entrevista, María Celeste Arrarás habló de varios temas importantes con Carlos Adyan, como su experiencia en Primer Impacto, Al Rojo Vivo, entrevistas impactantes como la que le hizo a Yolanda Saldívar, asesina de Selena y también la difícil situación que atravesó por el fallecimiento de su pareja Raúl Quintero.

